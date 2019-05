Prezenterka TVN zaczepiała Zofię Klepacką przed lokalem wyborczym [WIDEO]

Przed jednym z warszawskich lokali wyborczych doszło do słownej sprzeczki między Zofią Klepacką a prezenterką TVN Kingą Rusin. Prezenterka miała krzyczeć w kierunku zaangażowanej w walkę przeciwko ideologii LGBT Klepackiej słowa „wstyd, wstyd”. – Chciałam pani powiedzieć, że to jest straszny wstyd. Chciałam, żeby pani mnie usłyszała – mówi Rusin na nagraniu, które trafiło do sieci.

Do zdarzenia doszło przed jednym z lokali wyborczych w Warszawie. Klepacka nagrała zajście i zamieściła je w sieci. – Chciałam pani powiedzieć, że to jest wstyd. Straszny wstyd. Chciałam, żeby mnie pani usłyszała. Czego się pani Zofia powinna wstydzić? Tego, że obraża ludzi – mówi na nagraniu prezenterka TVN.



– Osiągnęła pani wielki sukces w sporcie i chwała pani za to, ale pisanie homofobicznych wpisów i obrażanie ludzi... – mówiła Rusin.



Słowa prezenterki TVN skomentowała Klepacka we wpisie na Facebooku. „Piękna niedziela, dziś wróciłam z Pucharu Europy i z moim tatą spacerkiem wybraliśmy się na wybory, oczywiście na Śródmieściu, w moich rejonach... Niestety prezenterka pewnej tv zaatakowała mnie, krzycząc z drugiego końca ulicy »wstyd«” – relacjonuje Klepacka, która w ostatnim czasie jawnie sprzeciwia się seksualizacji dzieci i ideologii LGBT.

