Aligator zaatakował kobietę. Ranną zabrał helikopter ratunkowy

Atak aligatora w rezerwacie Faye Lake na Florydzie. Ofiarą gada padła kobieta, która doznała poważnych obrażeń. Służba ratunkowa okręgu Brevard przekazała, że została zabrana helikopterem do lokalnego szpitala.

Dziennik „USA Today” zwraca uwagę, że nie ma informacji w jakim wieku jest kobieta, ani w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Nie wiadomo też w jakim jest stanie.



Na miejsce Służba Połowu i Dzikiej Przyrody (FWS) wezwała tropiciela aligatorów Franka Roba, który namierzył zwierzę odpowiedzialne za atak. Wywabił on gada naśladując dźwięki tych zwierząt. Świadkowie potwierdzili, że to ten sam osobnik.



– Mierzył około 2,5 metra, brakowało mu końcówki ogona o długości około pół metra, co było wynikiem starszej walki z innym aligatorem – powiedział Rob, który ocenił, że zwierzę musiało być w przeszłości karmione przez ludzi, gdyż się ich nie bał.



Aligatory, które atakowały ludzi zawsze są zabijane, co ma zapobiec podobnym atakom w przyszłości.



Od 2010 roku na Florydzie dochodzi średnio do 10 ataków aligatorów rocznie. W tym okresie tylko trzy były śmiertelne.

