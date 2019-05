Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,4 proc. głosów – wynika z badania exit poll pracowni IPSOS dla TVP Info. Drugie miejsce z wynikiem 39,1 proc. zajmuje Koalicja Europejska. Trzecie przypada Wiośnie Roberta Biedronia. Ta partia zdobyła 6,6 proc. Próg wyborczy przekroczyła także Konfederacja z wynikiem 6,1 proc. Pod progiem wyborczym znalazło się Kukiz’15 z 4,1 proc. i Lewica Razem z 1,3 proc. Frekwencja wyniosła 43 proc.

Zwycięzcą w wyborach do PE okazało się PiS. Na tę partię swój głos – według sondażu exit poll – oddało 42,2 proc. głosujących. Daje to 24 mandaty w europarlamencie.



Drugą siłą z wynikiem 39,1 proc. staje się Koalicja Obywatelska, którą stworzyły Platforma Obywatelska, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Taki wynik daje 22 mandaty w PE.



Na trzecim miejscu uplasowała się Wiosna, założona przez Roberta Biedronia. Według sondażu jego partia zdobyła 3 mandaty, 6,6 proc. głosów.



Prób wyborczy przekroczyła także Konfederacja z wynikiem 6,1 proc. poparcia. Daje to najprawdopodobniej 3 euromandaty



Piąty wynik zdobyło Kukiz’15. Ugrupowanie Pawła Kukiza znalazło się pod progiem wyborczym. Poparło je 4,1 proc. głosujących. Sytuacja ta oznacza brak mandatów w PE.



Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyła także Lewica Razem z wynikiem 1,3 proc. Lewica Razem także nie zdobyła mandatów w europarlamencie



Frekwencja wyniosła 43 proc. To znacznie więcej niż w wyborach pięć lat temu. Wówczas do urn poszło zaledwie 23,8 proc. uprawnionych do głosowania.

