Oblężenie ambasad. Polacy głosują tłumnie w całej Europie

Pierwsze krajowe dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówiły o jej podwojeniu w porównaniu do głosowań w ubiegłych latach. A jak licznie Polacy stawili się przy urnach za granicą? Podobnie. Do oddania głosu w Niemczech np. zarejestrowało się ponad dwa razy więcej naszych obywateli niż w poprzednich wyborach. Optymistyczne informacje napływają też z innych krajów.

Tylko w Berlinie zarejestrowano ponad 2 tys. upoważnionych do głosowania, podobną liczbę zarejestrowano w hamburskich komisjach wyborczych. Polacy mogli zagłosować jeszcze w Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Monachium i Karlsruhe.



– W Wielkiej Brytanii do głosowania zarejestrowało się ponad 21 tys. Polaków, cztery razy więcej niż w poprzednich wyborach. Rekordowo dużo jest też lokali wyborczych - powiedział konsul Rzeczypospolitej w Londynie Mateusz Stąsiek.



Podobną informację, ze zdjęciem, przesłał nam czytelnik. „Ambasada Polski w Londynie godz. 12.30 czasu lokalnego. Kolejka do głosowania, staliśmy ok. 30 minut. Cały czas niezmiennie tyle samo osób, ok. 200, czas oczekiwania pół godziny. Cieszy taki widok” – napisał Pan Sławomir.

#wieszwiecej Polub nas

Deszcz nie zraził Polaków w Rzymie. Głosują w ambasadzie. Jak poinformowano w placówce, takiej frekwencji nie notowano nigdy przedtem: „Do spisu wyborczego na listę w Rzymie wpisało się 1530 osób. W porównaniu z frekwencją sprzed 5 lat to trzy razy więcej”.„Oblężona ambasada w Bernie”. „Polonia w Paryżu głosuje tłumnie”. „W Brukseli glosujemy licznie” – tweetują internauci.

I drugie tyle z tyłu. Tłum gigant. Pracownicy ambasady przynoszą starszym stojącym w kolejce krzesła. Ambasador @JakubKumoch właśnie odstąpił swoją łazienke. pic.twitter.com/4zi3XMxxCw — Adri (@Adri_Scribble) 26 maja 2019

Frekwencja (czas CEST, zmiana w stos. do 2014):



(11:00) Estonia +15%

(11:00) Słowenia +7%

(11:30) Chorwacja +30%

(12:00) Rumunia+57%

(12:00) Cypr +6%

(12:00) Francja +23%

(12:00) Dania +22% — Marcin Palade (@MarcinPalade) 26 maja 2019