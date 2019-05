W Niemczech o migrantach lepiej nie rozmawiać. Jakie są inne tematy tabu?

Niemcy jak ognia unikają niektórych tematów w rozmowach, nawet prywatnych. Według przeprowadzonych badań na pierwszym miejscu znalazł temat migrantów. Niechętnie porusza się też sprawy związane z islamem i patriotyzmem. Eksperci zwracają uwagę, że w tej ostatniej kwestii zaszły ostatnio znaczące zmiany.

Instytut Badania Opinii Publicznej Allensbach przeprowadził sondaż, w którym zadał pytanie: „Co jest dziś drażliwym tematem, na którym się można sparzyć, jeśli się go poruszy?”. Spośród 14 możliwych odpowiedzi aż 71 proc. ankietowanych odparło, że takim tematem są uchodźcy, co ma związek z kryzysem migracyjnym, z którym zmagają się Niemcy.



Temat tabu, który znalazł się na drugim miejscu, jest pośrednio związany z pierwszym. Otóż Niemcy unikają rozmawiania o islamie. Trzecie są uczucia narodowe i patriotyzm. Eksperci zwracają uwagę, że w tej kwestii zaszły ostatnio znaczące zmiany. Jeszcze 20 lat tylko 16 proc. Niemców uznawało patriotyzm za temat drażliwy, 15 lat temu odsetek ten wzrósł do 26 proc., zaś obecnie to już 41 proc.



„Obecnie jedna trzecia obywateli niemieckich jest zdania, że politycy powinni wystrzegać się okazywania dumy narodowej, ponieważ może ich to narazić na ostre ataki” – szefowa instytutu prof. Renate Koecher. Niemcy coraz bardziej obawiają się, że demonstrując patriotyzm zostaną zaliczeni do zwolenników… skrajnej prawicy.

źródło: DW

W badania wynika także, że 59 proc. Niemców na pełną swobodę wypowiedzi może pozwolić sobie jedynie w gronie najbliższych, ale w przestrzeni publicznej muszą być dużo bardziej ostrożni. Zaledwie 18 proc. twierdzi, że może korzystać ze swobody wypowiedzi także w sferze publicznej.Trzy czwarte ankietowanych wykazało także duży sprzeciw wobec poprawności politycznej, która niekiedy ociera się o absurd. Telewizja Deutsche Welle podała jako przykład przypadek zastąpienia w nowym wydaniu powieści Astrid Lindgren o przygodach Pippi Langstrump na Południowym Pacyfiku zwrotu „król Murzynów” na „król Południowego Pacyfiku”.