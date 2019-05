104-latka na wyborach. Uczy młodych patriotyzmu. Ma 15 dzieci

Na Cyprze, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowała 104-letnia Eleni Hadjihanna z małej wioski Kotsiatis niedaleko Nikozji. Mówi, że chciała pokazać młodym Cypryjczykom, że udział w wyborach to patriotyczny obowiązek.

Do punktu wyborczego przywiózł ją jej syn, Antonis. – Moja mama poinformowała nas już kilka miesięcy temu, że chce wziąć udział w tych wyborach – powiedział. – Uważa, że młodzi Cypryjczycy powinni bardziej aktywnie włączyć się w życie polityczne kraju. Chce im dać przykład – dodał.



Hadjihanna, która jest maronitką, urodziła się we wsi Ayia Marina, znajdującej się obecnie na terenie nieuznawanej przez nikogo oprócz Turcji Tureckiej Republice Cypru Północnego. Oprócz Antonisa ma jeszcze 14 innych dzieci.



Chrześcijańscy maronici na Cyprze stanowią mniejszość narodową. Ich przodkowie mieszkali na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza na terenie Syrii i Libanu. Posługiwali się językiem aramejskim. Obecnie na wyspie mieszka około pięciu tysięcy maronitów. Większość z ich mówi tylko po grecku. Ich Kościół pozostaje w unii z Rzymem.



Wszystkie cztery ocalałe wioski maronickie znajdują się na terenie TRCP. W jednej z nich – Kormakitis – maronici mają prawo mieszkać także i teraz. Od kilku lat rząd TRCP zastanawia się też nad zezwoleniem na powrót maronitów do Ayia Mariny. Jak do tej pory bez rezultatu.

źródło: pap

Cypr został podzielony na dwie części w wyniku wojny w 1974 roku, kiedy na wyspę najechała armia turecka sprowokowana przez nieudany zamach stanu przeprowadzony przez grecko-cypryjskich nacjonalistów, popieranych przez grecką juntę. Od tej pory na wyspie pod egidą ONZ są prowadzone negocjacje mające na celu jej zjednoczenie.W 2004 roku cała wyspa weszła w skład UE, ale acquis commmunaitaire (prawo wspólnotowe) zostało zawieszone po stronie północnej, ponieważ rząd Cypru nie ma nad nią faktycznej kontroli.