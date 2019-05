Prezydent zachęca do głosowania. „Proszę rodaków, żeby wziąć odpowiedzialność”

– Bardzo proszę wszystkich moich rodaków, wszystkich państwa, żeby do wyborów iść i tę odpowiedzialność w jakimś sensie na swoje barki wziąć – mówił dziennikarzom prezydent Andrzej Duda, który w niedzielę w Krakowie oddał głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Zachęcam bardzo do tego głosowania, dlatego, że w ten sposób pokazujemy wszystkim innym państwom Unii Europejskiej i społeczeństwom, że bierzemy odpowiedzialność za te sprawy w swoje ręce, że demokracja w Polsce jest dojrzała. To jest właśnie kwestia uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego – mówił dziennikarzom prezydent Andrzej Duda.



Prezydent głos oddał w Obwodowej Komisji Wyborczej w Zespole Szkół nr 5 w Krakowie. Ok. godz. 12:30 pojawił się tam wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. – To jest jedna z niewielu rzeczywiście demokratycznych instytucji w Unii Europejskiej, do której my wybieramy w wyborach bezpośrednich – wszystkie społeczeństwa Unii Europejskiej – podkreślał prezydent.

źródło: pap

– Ja zachęcam do tego, żeby iść głosować, wybierać swoich przedstawicieli, bo oni nas potem w Unii Europejskiej, w tej instytucji europejskiej, jaką jest Parlament Europejski reprezentują, więc bardzo proszę wszystkich moich rodaków, wszystkich państwa, żeby do wyborów iść i tę odpowiedzialność w jakimś sensie na swoje barki wziąć – mówił Duda. – A przede wszystkim wybrać naszych przedstawicieli tak, żebyśmy byli w Europie jak najlepiej reprezentowali – my i nasze interesy – dodał.