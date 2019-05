Dulkiewicz zabrała głos ws. marszu równości. „Szacunek dla innych to szacunek dla symboli”

„Szacunek to warunek równości. Równość oznacza równowagę – jestem szanowna/y, ale i szacunek ofiarowuję. A szacunek dla innych to szacunek dla symboli, które są dla nich ważne” – napisała na Twitterze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, odnosząc się w ten sposób do fali krytyki, która spadła na nią po sobotnim marszu równości.

Podczas sobotniego Trójmiejskiego Marszu Równości, w którym wzięła udział i objęła patronatem prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, doszło do skandalu. Uczestnicy przygotowali prowokacyjną planszę, na której rysunek waginy zastąpił Najświętszy Sakrament.



„Jestem dumna i zaszczycona, że mogłam otworzyć i uczestniczyć w V Trójmiejskim Marszu Równości. Gdańsk nie boi się różnorodności – napisała w sobotę prezydent Gdańska.



Po sobotnich wydarzeniach na Aleksandrę Dulkiewicz wylała się fala krytyki.



„Naprawdę? Z czego jesteś taka dumna, żałosna idiotko? Z chamskiego znieważania katolików? Z prowokacyjnego profanowania świętości? Ze wspierania gówniarstwa, którego jedynym celem jest nasrać Polakom na wycieraczkę i napluć do zupy? Bosh, ależ wy »fajnoplacy« jesteście żałośni” – napisał publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Głos w tej sprawie zabrał także profesor Stanisław Żerko. „Czy Schetyna zajmie stanowisko ws. znieważania religii chrześcijańskiej podczas marszu w Gdańsku, z którego tak dumna jest prezydent tego miasta?” – zapytał na Twitterze.



W niedzielę prezydent Gdańska zabrała ponownie głos w sprawie marszu równości i towarzyszących jemu wydarzeń.



„Szacunek to warunek równości. Równość oznacza równowagę – jestem szanowna/y, ale i szacunek ofiarowuję. A szacunek dla innych to szacunek dla symboli, które są dla nich ważne. Wszyscy stopniowo dorastajmy do szacunku, równości i odpowiedzialności!” – napisała na Twitterze.