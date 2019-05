Sportowcy bawili się z warszawiakami. Piknik Olimpijski w stulecie PKOl

Na zabawach i rywalizacji upłynął dzień uczestnikom 21. Pikniku Olimpijskiiego, który odbył się w sobotę w warszawskim parku Kępa Potocka. Impreza była też okazją do spotkania znanych sportowców, w tym medalistów olimpijskich. Jednym z najważniejszych tematów tegorocznej edycji Pikniku były obchody stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Ten piknik odbywa się w szczególnym okresie – w tym roku mamy stulecie PKOl. To wielkie wydarzenie świętujemy od początku roku. Hasło: „Wiele dróg, jeden cel”, w którym cel to start najlepszych polskich zawodników w igrzyskach olimpijskich w Tokio, a wcześniej – w Igrzyskach Europejskich w Mińsku – mówił szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.



To właśnie rozpoczynającą się 21 czerwca imprezę na Białorusi szczególnie promowano w sobotę. Będzie to druga edycja igrzysk – pierwsza odbyła się przed czterema laty w Baku. W dwóch dyscyplinach zawodnicy powalczą też o medale mistrzostw Europy, a w ośmiu – o kwalifikacje do Tokio. Polskę reprezentować będzie ok. 150 sportowców, a w sumie będzie ich ok. czterech tysięcy.

Udany 21. Piknik Olimpijski • Polski Komitet Olimpijski https://t.co/Aft4ZqQxNO — PKOl (@PKOL_pl) 26 maja 2019

W parku Kępa Potocka pojawili się m.in. ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew i przedstawiciel komitetu organizacyjnego zawodów w Mińsku Aliaksiej Bogdanowicz.Większość atrakcji Pikniku Olimpijskiego przygotowano z myślą o dzieciach i młodzieży, ale i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. Emocje wzbudził np. wyścig na 500 m na ergometrze, w którym wziął udział wicemistrz olimpijski z Pekinu w czwórce bez sternika wagi lekkiej Miłosz Bernatajtys. Zajął trzecie miejsce w gronie siedmiu uczestników.Odwiedzający mieli okazję zetknąć się z kilkudziesięcioma dyscyplinami, nie tylko olimpijskimi. Swoje strefy miały m.in. sporty plażowe – piłka ręczna czy tenis. To z kolei element promocji pierwszych w historii Igrzysk Sportów Plażowych w San Diego (9-15 października).Piknik był także okazją do poszerzenia wiedzy o sporcie i przybliżenia sylwetek słynnych zawodników oraz zawodniczek.

12 października 1919 roku w Krakowie, powołany został Komitet Organizacyjny pod nazwą Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Od grudnia 1919 r. nosił nazwę Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, a od 1925 roku Polski Komitet Olimpijski.



Obchody rocznicowe są bardzo bogate, obejmują liczne wydarzenia sportowe i kulturalne. W październiku w Warszawie obradować będzie Zgromadzenie Generalne Europejskich Komitetów Olimpijskich.