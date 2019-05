Dziennikarz wyrzucony z turnieju siatkówki dla osób LGBT

W jednej z warszawskich podstawówek odbywa się turniej siatkówki dla osób LGBT, który objęty jest patronatem prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Na imprezie pojawił się dziennikarz telewizji wpolsce.pl Maciej Zemła, który nagrywał to, co zastał na miejscu. W pewnym momencie został otoczony przez uczestników turnieju i wyrzucony ze szkoły. Jak relacjonuje, podczas turnieju sprzedawane były m.in. gadżety erotyczne.

W rozmowie z portalem wpolityce.pl dziennikarz wspomniał, że kończył tę szkołę razem z bratem i w związku z tym chciał zobaczyć, o co chodzi w tej imprezie.



„W pewnym stopniu pewnie chodziło o sport, ale jak się okazało, także o promocję gadżetów erotycznych, co nie powinno mieć miejsca w szkole podstawowej” – stwierdził i dodał, że na miejscu można było kupić m.in. lubrykanty i środki na erekcję.



Zaznaczył także, że w szkole znajdował się baner z reklamą sauny z darkroomem, która „reklamuje się w internecie takimi promocjami jak: »nagi barman w czwartek«”.



„Zapytałem się, o co chodzi w tej saunie i czemu na miejscu są gadżety erotyczne, skoro to jest turniej siatkówki. Sfilmowałem te produkty. Kiedy próbowałem uzyskać odpowiedź od najprawdopodobniej pracownika wspomnianej sauny, to nagle zrobiło się poruszenie” – powiedział portalowi wpolityce.pl dziennikarz Maciej Zemła.

Pojawiły się głosy, że to turniej siatkówki jak każdy inny i nie potrzebnie się czepiam. To powiedzcie mi proszę, po co stoisko ze środkami na erekcję, lubrykantami i wielki baner z siłownią z dark roomem? To sport, czy ekhm... coś innego? Mówimy o szkole podstawowej...��️���� pic.twitter.com/tabcwa8EMF — Maciej Zemła (@MaciejZem) 25 maja 2019

W szkole na Ursynowie trwa turniej LGBT w siatkówkę. Pytania o promowanie usług dla gejów wywołują dziwną nerwowość... A podobno "tolerancja", "tęcza nie obraża"...������ pic.twitter.com/2hgl4v6Pai — Maciej Zemła (@MaciejZem) 25 maja 2019

Skoro z turniejem siatkówki LGBT w szkole podstawowej jest wszystko ok, to skąd takie poruszenie, jak zacząłem nagrywać produkty ����? W pewnym momencie org. otoczyli mnie żądając "pokazania nagrań". Krzywda mi się nie stała, ale musiała interweniować ochrona ������CC: @OzdobaJacek pic.twitter.com/nugLHIif8E — Maciej Zemła (@MaciejZem) 25 maja 2019

źródło: pap

Wspomniał, że w pewnej chwili został otoczony przez grupę uczestników, którzy zażądali pokazania nagrań. „Sytuacja zrobiła się dosyć poważna. Coraz silniejsze były żądania, żebym pokazał nagrania i pewnie następnie je skasował” – powiedział.Ostatecznie dziennikarz został wyrzucony ze szkoły przez ochronę.