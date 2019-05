Prymas Polak: Wybory to nasza odpowiedzialność za Polskę i Europę

Głosowanie to nasz odpowiedzialność za Polskę, naszą ojczyznę, a także za Europę, której cząstką jesteśmy – powiedział w Gnieźnie prymas Wojciech Polak po oddaniu głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Prymas Polak oddał swój głos w komisji znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Jak powiedział po wyjściu z lokalu, udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego to przede wszystkim „odpowiedzialność za Polskę – naszą ojczyznę, a także za Europę, której cząstką jesteśmy”.



– Te wybory europejskie przypominają nam słowa Ojca Świętego, który 40 lat temu mówił, że odkrywa on, odsłania jedność kontynentu, na który składają się dwie tradycje, wschodu i zachodu. My jesteśmy cząstką tej wspólnoty europejskiej, dlatego warto, a nawet trzeba wziąć tę odpowiedzialność za nasz wspólny europejski dom – podkreślił prymas.



W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybierzemy 52 europosłów spośród 866 kandydatów.



W eurowyborach listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych zarejestrowało 6 komitetów.

