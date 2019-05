Gruzini pamiętają o Lechu Kaczyńskim

W niedzielę Gruzini świętują Dzień Niepodległości. Przy tej okazji politycy i dziennikarze wspominają wsparcie, jakiego Gruzji wielokrotnie udzieliła Polska. Szczególnie pamiętają przemówienie polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które – w ich ocenie – było najważniejszym elementem procesu powstrzymania rosyjskiej agresji.

Po latach carskiego zniewolenia Gruzini odzyskali niepodległość 26 maja 1918 roku, proklamując powstanie Demokratycznej Republiki Gruzji. Jednak już w 1921 roku młode państwo zostało podbite przez sowieckie wojska i wcielone do Związku Radzieckiego.



Wtedy Polska udzieliła schronienia uciekającym z okupowanego kraju Gruzinom.



W 2008 roku Polacy wsparli Gruzję w wojnie z Rosją. – Gruzini do dziś pamiętają wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 12 sierpnia, w trakcie działań wojennych przyjechał do Tbilisi – wyjaśnia ambasador Polski w Gruzji Mariusz Maszkiewicz. Dyplomata podkreśla, że przemówienie polskiego prezydenta do dziś, w ocenie Gruzinów, było najważniejszym elementem procesu powstrzymania rosyjskiej agresji.



Gruzini na pamiątkę tamtych wydarzeń i w hołdzie Lechowi Kaczyńskiemu odsłonili w Tbilisi jego popiersie i nazwali jego imieniem ulice w stolicy Gruzji i Batumi.

