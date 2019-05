PKW: Głosowanie bez zakłóceń także na terenach dotkniętych podtopieniami

– Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7; fala powodziowa nie spowodowała perturbacji i nie było potrzeby przenoszenia obwodowych komisji – poinformował na konferencji prasowej Wiesław Kozielewicz, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Trwa głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybierzemy 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zarówno wczoraj, jak i dzisiejszego poranka doszło do kilku incydentów, związanych z wyborami. Wczoraj zanotowano 38 przypadków, które mogą być uznane za złamanie przepisów wyborczych. W 18 przypadkach było to uszkodzenie banerów, a w 4 – agitacja w okresie ciszy wyborczej.



Dziś rano doszło do incydentu w Olsztynie, gdzie przewodniczący jednej z komisji stawił się w niej pod wpływem alkoholu. Został odsunięty od zasiadania w komisji.



Prawie 30 mln uprawnionych do głoswania



Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców; wybory odbywają się w 27 286 obwodach głosowania. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą zagłosują w jednym ze 203 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; będą wybierali kandydatów z okręgu warszawskiego (obejmującego Warszawę i okoliczne powiaty).



Państwowa Komisja Wyborcza w dzień wyborów ma mieć cztery konferencje prasowe. Pierwsza z niedzielnych konferencji prasowych odbyla się o godz. 10. Następną zapowiedziano na godz. 13.30, wtedy też podane zostaną dane o frekwencji z godz. 12. Trzecia konferencja ma być o godz. 18.30 – wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17. Ostatnia konferencja PKW planowana jest na godz. 22.



Szacunkowe wyniki po zamknięciu lokali wyborczych



Po zakończeniu ciszy wyborczej stacje TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE.

W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybierzemy 52 europosłów, o jednego więcej niż poprzednio. Nową liczbę wybieranych w poszczególnych krajach europosłów ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji europarlamentu nie będzie już brytyjskich posłów.



Wszystko jednak wskazuje na to, że na początku nowej kadencji europarlamentarnej, na początku lipca, Wielka Brytania wciąż będzie państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym w nowym europarlamencie Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. Zastosowane zostaną więc przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady na jakich wskazany zostanie ten z wybranych posłów do europarlamentu, który nie obejmie mandatu.



Całkowita liczba kandydatów w wyborach do PE wynosi 866 osób, z czego 404 to kobiety. O jeden mandat powalczy średnio 17 kandydatów. Średnia wieku kandydatów do Parlamentu Europejskiego wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, a najstarszy – 80.



W eurowyborach listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych zarejestrowało 6 komitetów. Z listą nr 1 w wyborach do PE wystartuje Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, z nr 2 – Wiosna Roberta Biedronia, nr 3 wylosowała Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, a nr 4 – Prawo i Sprawiedliwość; nr 5 ma Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a nr 6 – Kukiz'15.