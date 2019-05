Eurowybory w Polsce: Co zabrać do lokalu wyborczego, na co uważać?

Polacy wybierają dziś posłów do Parlamentu Europejskiego. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 mln osób.

Lokale będą otwarte od godziny 07.00 do godziny 21.00.



Żeby zagłosować należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem. Osoby, które w momencie głosowania mają ukończone 18 lat, a nie mają jeszcze dowodu osobistego, mogą wziąć legitymację szkolną.



Swoją tożsamość w lokalu można też potwierdzić na podstawie mTożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji – mObywatel.



– Następnie otrzymujemy kartę do głosowania – mówi Magdalena Pietrzak szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Apeluje ona, by sprawdzić czy jest podstemplowana.



– Na dole każdej karty do glosowania znajdują się odciski dwóch pieczęci. Jedna jest drukowana razem z kartą do głosowania. Druga jest stawiana przez obwodową komisję wyborczą. Prośba, żeby wyborcy rzeczywiście sprawdzali, czy ta pieczęć obwodowej komisji jest na tej karcie do głosowania – podkreśliła Pietrzak.



Karta bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej jest nieważna. Szefowa KBW dodaje, że przy głosowaniu należy dochować zasady tajności głosu.



– Po oddaniu tego jednego znaku „X” przy nazwisku jednego kandydata w jednej kratce, należy złożyć kartę do głosowania stroną zadrukowaną tak, żeby nie było widać – musi być zachowana tajność głosowania, również przy oddawaniu głosu – następnie wrzucić do urny. Przy urnie już też – jak w poprzednich wyborach, zostały zmienione w tym zakresie przepisy – jeden z członków komisji czuwa nad przebiegiem głosowania – tłumaczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego.



Do godziny 21.00, czyli do zamknięcia lokali wyborczych, trwa cisza wyborcza.





#wieszwiecej Polub nas