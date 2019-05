„Kochamy Życie”. Antyaborcyjne protesty w Chorwacji

W stolicy Chorwacji, Zagrzebiu, oraz w Splicie i Zadarze odbyły się w sobotę Marsze dla Życia – demonstracje przeciwko obowiązującemu w tym kraju ustawodawstwu z 1978 roku, które zezwala na przeprowadzanie aborcji do dziesiątego tygodnia ciąży.

W śródmieściu Zagrzebia pod hasłami „Brońmy nienarodzonych” i „Aborcja powinna być całkowicie zabroniona” w przededniu niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego demonstrowało – według władz – ok. 5 tys. osób. Organizatorzy twierdzą, że uczestników czwartego już Marszu dla Życia, Rodziny i Chorwacji było kilkanaście tysięcy.



Uczestnicy manifestacji nieśli m.in. transparenty z hasłem: „Brońmy mniejszości najbardziej zagrożonej w Chorwacji – dzieci nienarodzonych”.



Aborcja na życzenie jest w Chorwacji legalna do 10. tygodnia życia, a nawet później, jeśli zdecyduje o tym specjalna komisja lekarska. Ustawa, która reguluje aborcję, została przejęta z ustawodawstwa byłej Jugosławii.

źródło: pap

W marcu 2017 roku chorwacki Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że komunistyczne prawo z 1978 r. jest zgodne z obowiązującą od 1990 r. konstytucją. Wezwał jednak parlament do przyjęcia nowych przepisów w tej sprawie, które nie mogą zabraniać aborcji, lecz muszą równoważyć „prawo kobiet do prywatności i ochronę życia nienarodzonego”.Chociaż w katolickiej Chorwacji zabieg przerywania ciąży jest formalnie legalny, według ankiety przeprowadzonej ostatnio przez miejscową telewizję RTL ok. 60 proc. szpitali i lekarzy ginekologów odmawia jego wykonywania, powołując się na klauzulę sumienia.