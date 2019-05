Włamywacz wyczyścił dom. Dosłownie

Nietypowe włamanie w amerykańskim stanie Massachusetts. Właściciel domu w mieście Marlborough zgłosił, że ktoś wtargnął do lokalu i nic nie ukradł, ale posprzątał łazienki, sypialnie i fantazyjnie pościelił łóżka.

Do incydentu doszło 15 maja. – Żyjemy w takich czasach, że moją pierwszą myślą było, że to seryjny zabójca. Zacząłem się zastanawiać, czy mój syn jest bezpieczny, czy ten ktoś ciągle jest w moim domu – powiedział lokalnemu dziennikowi „The Post” Nate Roman.



Okazało się, że włamywacz nie dybał na życie rodziny, tylko odkurzył dom, wyczyścił dokładnie toaletę i ułożył filuterne różyczki z papieru toaletowego. Nie zostawił przy tym żadnej informacji.



Roman ocenia, że firma sprzątająca mogła pomylić adresy, ale przyznaje, że nie ma dowodów. Przyznał też, że uważa, iż wychodząc z domu w dniu włamania mógł zapomnieć zamknąć drzwi wejściowe. – Ale to nie tłumaczy sprzątacza – stwierdził. – Chciałbym, żeby ktoś przyszedł i powiedział: „to ja”, chciałbym tylko wiedzieć – dodał właściciel domu, który wymienił już zamki.



– Dotąd nie otrzymaliśmy podobnego zgłoszenia w tym rejonie i nie mamy żadnych podejrzanych – powiedział dziennikowi „Boston Globe” sierż. Daniel Campbell z lokalnej policji.

