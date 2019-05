Rzadka jak piorun kulisty. W Chinach namierzono pandę albinosa

To pierwsza na świecie fotografia przedstawiająca pandę wielką albinosa żyjącą na wolności. Na niezwykle rzadkie zwierzę natrafiono w Narodowym Rezerwacie Przyrody Wolong w prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach.

Lokalne media informują, że wyjątkową pandę namierzyła fotopułapka na wysokości około 2 tys. metrów n.p.m. Na zdjęciu można rozpoznać, że zwierzę ma cechy charakterystyczne dla albinizmu, oprócz śnieżnobiałej sierści i pazurów także czerwone oczy.



– Po raz pierwszy żyjąca na wolności wielka panda albinos została uchwycona na zdjęciu. Fotografia wskazuje, że tej społeczności tych zwierząt musi być jakaś mutacja genetyczna – tłumaczy Li Sheng z Uniwersytetu w Pekinie. – Patrząc na zdjęcie możemy przypuszczać, że to silny osobnik, stawia pewne kroki, co oznacza, że mutacja nie ma wpływu na normalne funkcjonowanie tej pandy – zwraca uwagę.



Zdaniem eksperta, albinizm tej pandy może być niekorzystny głównie z tej przyczyny, że zwierzę może gorzej kamuflować się w środowisku oraz być bardziej wrażliwe na promienie słoneczne. – Najwyraźniej nie ma jednak wpływu na aktywność osobnika bądź jego zdolność do reprodukcji – ocenia Li, szacując że panda ze zdjęcia ma od jednego roku do dwóch lat.



Władze zapowiedziały ustawienie większej liczby fotopułapek, żeby móc monitorować rozwój pandy albinosa oraz jego interakcje z resztą populacji oraz spróbować ustalić, czy zwierzę doczekało się potomstwa.



Albinizm jest mutacją recesywną, co oznacza, że potomstwo może ją posiadać tylko w przypadku gdy oboje rodziców ją posiada.

