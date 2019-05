Fala powodziowa na Wiśle kieruje się na wschód. Premier: Trwają przygotowania na jej nadejście

Fala powodziowa na Wiśle opuściła Małopolskę i kieruje się na wschód. „Z informacji wojewody podkarpackiego wynika, że sytuacja w powiecie stalowowolskim ustabilizowała się – most w Rudej jest bezpieczny. Z powiatów dębickiego, kolbuszowskiego i mieleckiego ewakuowano na ten moment ponad 40 osób. Trwają przygotowania na nadejście fali z Małopolski” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Na Podkarpaciu pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w 13 powiatach regionu. – Od północy (w sobotę – przyp. red.) zanotowaliśmy blisko 200 interwencji związanych z intensywnymi opadami deszczu. Większość z nich dotyczyła powiatu mieleckiego – powiedział Adam Burda z podkarpackiej straży pożarnej.



Dodał, że strażacy najczęściej pompują wodę z zalanych piwnic czy posesji. Trwa także wzmacnianie i monitoring wałów przeciwpowodziowych, m.in. wzdłuż Wisły w powiecie tarnobrzeskim.



W regionie pogotowie przeciwpowodziowe wojewoda podkarpacki wprowadził w powiatach: dębickim, jasielskim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, krośnieńskim, strzyżowskim, rzeszowskim, stalowowolskim oraz w miastach: Tarnobrzegu, Krośnie i Rzeszowie.



Ponadto w jednostkach samorządu terytorialnego alarm przeciwpowodziowy obowiązuje: w gminach Dębica i miasto Dębica w pow. dębickim; gminie Wadowice Górne w pow. mieleckim; gminie Bojanów w pow. stalowowolskim oraz gminie Grębów w pow. tarnobrzeskim.

Z informacji wojewody podkarpackiego wynika, że sytuacja w powiecie stalowowolskim ustabilizowała się - most w Rudej jest bezpieczny. Z powiatów dębickiego, kolbuszowskiego i mieleckiego ewakuowano na ten moment ponad 40 osób. Trwają przygotowania na nadejście fali z Małopolski. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 25 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR, TT

Poziom Wisły notuje się już także w Lubelskiem. W Annopolu rzeka przybrała w sobotę po południu o 16 centymetrów i jej poziom wynosi teraz 605 centymetrów, przy stanie alarmowym 5,5 metra.Wiceburmistrz Annopola Józef Paćkowski poinformował, że stan zabezpieczeń powodziowych w gminie jest stale monitorowany. – Na razie jest spokojnie, sytuacja jest stabilna, nic się nie dzieje. W jednym miejscu, w Kosinie, jeśli poziom wody podniesie się o 80 centymetrów, może dojść do podtopienia jednego mieszkania – wskazał.Mieszkańcy dwóch powiatów Lubelszczyzny, kraśnickiego i opolskiego, dostali w sobotę wiadomość SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Zaleca on: „Nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe i bezwzględnie stosować się do poleceń służb!”.Na terenie powiatów: opolskiego, kraśnickiego, puławskiego i miasta Puławy obowiązuje od piątku pogotowie przeciwpowodziowe. Oznacza to, że wszystkie służby zajmujące się ochroną ludności zostały postawione w stan wyższej gotowości.