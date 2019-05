„Parasite” triumfuje w Cannes. Jury doceniło też braci Dardenne i Antonia Banderasa

Film „Parasite” w reż. Bonga Joon-Ho otrzymał w sobotę wieczorem Złotą Palmę 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Braci Jean-Pierra i Luca Dardenne jury nagrodziło za najlepszą reżyserię. Najnowszym dziełem Belgów jest film „Young Ahmed”.

„Parasite” (pasożyt), satyra społeczna w konwencji czarnej komedii południowokoreańskiego reżysera, pokonał 20 innych kandydatów do najwyższej nagrody festiwalu, w tym m.in. „Pain and Glory” Pedro Almodovara, „Once Upon a Time... in Hollywood” Quentina Tarantino, „A Hidden Life” Terrence'a Malicka oraz „The Whistlers” Corneliu Porumboiu.



W Cannes triumfowali też bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne, których doceniono za film „Young Ahmed”, w kategorii najlepszy reżyser.



Nagrodę dla najlepszego aktora jury przyznało Antonio Banderasowi za rolę w filmie „Pain and Glory” (ból i blask) w reż. Pedro Almodovara.







Emily Beecham odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki. Doceniono ją za rolę w filmie „Little Joe” w reż. Jessiki Hausner.

Grand Prix otrzymał film „Atlantique” w reż. Mati Diop. Celine Sciamma została uhonorowana za scenariusz do filmu „Portrait of The Lady on Fire”. Nagrodę specjalną przyznano palestyńskiemu reżyserowi Eli Suleimanowi za film „It Must Be Heaven”.



Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: Alejandro Gonzalez Inarritu (przewodniczący), aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye, reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher, twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Paweł Pawlikowski, Robin Campillo i Yorgos Lanthimos.