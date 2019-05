Powódź, trąba powietrzna. Terytorialsi 5. dzień na froncie

W pięciu województwach na południu kraju wciąż utrzymywany jest najwyższy stopień gotowości do działania dla żołnierzy WOT. Oznacza to, że mogą stawić się na miejsce wezwania w czasie krótszym niż 12 godz. W usuwaniu skutków burz w sobotę pomagało prawie 500 terytorialsów.

Od kilku dni w południowej Polsce z powodu intensywnych opadów deszczu dochodzi do podtopień. Zgodnie z danymi PSP od wtorku liczba interwencji związanych z burzami, opadami i wiatrem wyniosła ponad 8 tys. Ewakuowano 134 osoby. Rannych zostało trzech strażaków i mieszkaniec województwa lubelskiego.



Jak poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak, sobota jest piątym dniem realizacji zadań kryzysowych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.



Nadal utrzymywany jest najwyższy stopień gotowości do działania dla żołnierzy WOT w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim, co oznacza, że powołanie żołnierzy na terenie tych województw w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie krótszym niż 12 godzin. Z kolei na terenie województw mazowieckiego oraz łódzkiego żołnierze WOT mogą być gotowi do działania w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Jak dodano, w pozostałych województwach stawiennictwo żołnierzy WOT nie jest planowane w czasie krótszym niż 24 godziny.

źródło: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, PAP

W komunikacie podano, że w bezpośrednie działania na terenie czterech województw było w sobotę zaangażowanych blisko 500 żołnierzy WOT. „Poprawiające się warunki pogodowe na południu kraju spowodowały podjęcie wstępnych decyzji o ograniczeniu zaangażowania sił na Śląsku i w Małopolsce. Żołnierze zgrupowań zadaniowych z tych terenów odtwarzają zdolność bojową i przygotowują się do ewentualnych kolejnych działań” - poinformowano.„Na Lubelszczyźnie działania zakończyli żołnierze zgrupowania zadaniowego, które wspierało strażaków w usuwaniu zniszczeń po trąbie powietrznej. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady OT nadal jednak walczyli dzisiaj z kryzysem wspierając wysiłek świętokrzyskich terytorialsów w rejonie elektrowni Połaniec, w tym rejonie wzmacnianie wałów na Wiśle odbywało się również w nocy” – czytamy.W rejonie Sandomierza wały na Wiśle wzmacniali żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady OT, z kolei na Podkarpaciu w rejonach miejscowości: Wadowice Dolne, Grębów i Bojanów strażaków wspierali żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady.Obecnie najgorsza sytuacja hydrologiczna panuje w województwie lubelskim i podkarpackim, gdzie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia.