Sąd orzekł winę lekarza, który zapobiegł aborcji. „Dziecko ważyło ponad pół kilograma”

Dr Leandro Rodríguez Lastra dwa lata temu zapobiegł aborcji dziecka, którego matka zażyła tabletkę poronną. Sąd w poniedziałek zdecydował o winie lekarza.

Sędzia Álvaro Meynet z sądu w argentyńskiej prowincji Rio Negro orzekł, że dr Rodríguez, lekarz-położnik, nie wypełnił obowiązków funkcjonariusza publicznego. W najbliższych dniach sąd zdecyduje o karze. Lekarzowi grozi utrata praw do wykonywania zawodu, a nawet dwa lata więzienia.



Dr Rodríguez jest szefem oddziału ginekologii w szpitalu Pedro Moguillansky w miejscowości Cipoletti. W maju 2017 r. leczył 19-letnią pacjentkę, ofiarę gwałtu, która cierpiała na bóle po zażyciu mizoprostolu przepisanego jej jako środek poronny.



Ginekolog stwierdził, że kobieta jest już prawie w 23. tygodniu ciąży, a dziecko waży ponad pół kilograma. Po konsultacjach z innymi lekarzami i władzami szpitala zdecydował, że ciąży nie należy usuwać. Kiedy mały pacjent miał 35 tygodni, a stan matki uległ poprawie, wywołano poród. Po jakimś czasie malucha adoptowano.



Marta Milesi adwokat ruchu popierającego obowiązujące w tej prowincji prawo do aborcji w przypadku ofiar gwałtów wniosła sprawę przeciw dr. Rodríguezowi i dr Yamili Custillo, która także opowiedziała się przeciw usunięciu ciąży 19-latki. Lekarkę uniewinniono. Rodríguez odpowiadał za przerwanie procesu aborcji. Sędzia Meynet argumentował, że lekarz nie deklarował wcześniej, iż stosuje w praktyce lekarskiej klauzulę sumienia i dlatego był obowiązany o doprowadzenie aborcji do końca.

Podczas procesu – jak informuje agencja – lekarza wspierały tysiące ludzi i instytucje pro-life. Skazany zapowiedział apelację.

