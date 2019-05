Franciszek: Kultura wrogości wobec niepełnosprawnych powodem aborcji

Papież powiedział, że kultura wrogości wobec niepełnosprawnych często skłania do aborcji. Franciszek przyjął na audiencji uczestników międzynarodowego sympozjum „Tak dla życia”, zorganizowanego przez Dykasterię do spraw Świeckich, Rodziny i Życia.

Podczas przemówienia w Watykanie przyznał, że nie wolno niszczyć ludzkiego życia z powodu stanu zdrowia, wieku lub upośledzenia. Zauważył, że dziś dzięki badaniom prenatalnym można już w pierwszych tygodniach życia płodu odkryć jego deformacje i patologie, co z kolei stanowi niebezpieczeństwo dla życia dziecka i spokoju matki.



Papież dodał, że z drugiej strony osiągnięcia medycyny pozwalają leczyć dziecko już w okresie prenatalnym, więc powinno być ono traktowane jako mały pacjent. Napiętnował aborcję chorego płodu jako formę prewencji i wyraz nieludzkiej mentalności eugenicznej.



Powiedział też, że „aborcja nie jest nigdy odpowiedzią”, której się szuka. Natomiast – każde dziecko, które pojawia się w łonie kobiety jest darem, który zmienia historię rodziny: ojca matki, dziadków i rodzeństwa. I to dziecko potrzebuje być przyjęte, kochane – podkreślił.

Skierował też swój apel do lekarzy, aby mieli na uwadze zarówno leczenie pacjentów jak i „świętą wartość życia”. Zachęcał ich też do okazywania wsparcia osobom znajdujących się w trudnościach. – Zawód lekarza jest misją, powołaniem do życia i jest to ważne, aby lekarze mieli świadomość bycia darem dla rodzin, które się im zawierzają: lekarze zdolni do wchodzenia w relacje, (…) proaktywni w obliczu bólu, zdolni uspokajać i angażować się w znajdowanie rozwiązań szanujących każde ludzkie życie – powiedział papież.



Zaznaczył również, że nauczanie Kościoła jest jasne i mówi, że życie ludzkie jest święte i nienaruszalne. Natomiast życie to nie tylko kwestia wiary, co ludzka.