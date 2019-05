Najzdolniejsi młodzi naukowcy otrzymali stypendia w ramach programu START

Obowiązkiem naukowców jest mówić – w zakresie swoich kompetencji – co jest prawdą, a co półprawdą – mówił prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Maciej Żylicz w sobotę w Warszawie podczas wręczenia nagród stypendystom programu START. To nagrody dla najzdolniejszych naukowców przed trzydziestką.

W swoim przemówieniu do laureatów programu START prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz zaapelował do naukowców, by „nie obiecywać rzeczy, których nie można spełnić”.



Zwracał uwagę, że kiedy badacz stara się o grant naukowy, może mieć pokusę, by obiecać, że wyniki badań, które będzie prowadzić, opublikuje w prestiżowym czasopiśmie. Albo opowiadając w mediach o możliwości zastosowania swoich badań w praktyce, powie zdanie za dużo. – Społeczeństwo ma z tym problem, kiedy coś obiecaliśmy i tego nie zrobiliśmy. Spróbujmy „wstrzymać konie” – powiedział.



Prezes Fundacji krytykował też profesorów, którzy wypowiadają się – jako eksperci – na tematy, które zupełnie nie leżą w zakresie ich kompetencji. Jego zdaniem trzeba się tego wystrzegać. Dodał, że trzeba też „trzymać należyty dystans do polityki”.



Zaapelował jednak do naukowców: „Musimy – w zakresie naszych kompetencji – mówić, co jest prawdą, a co jest półprawdą. To jest nasz obowiązek”.



Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.



Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów z warszawskich instytucji. Są to: Agata Perlińska i Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

W ramach programu START przyznawane jest również podwyższone do 36 tys. zł Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaczka analizuje kulturę przemocy politycznej i ruchów protestu w Europie.W ciągu 27 lat realizacji programu prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3 tys. badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami). Fundacja przekazała im w sumie ponad 81,5 mln zł.