Wyświęcony na księdza na oddziale onkologicznym. Zgody udzielił Franciszek

Chory na nowotwór kleryk Michał Łos został wyświęcony na kapłana. Ceremonia odbyła się na oddziale onkologicznym jednego z warszawskich szpitali. Zgody na sakrament udzielił sam papież Franciszek.

Ks. Michał pochodzi z diecezji tarnowskiej. Kiedy miesiąc temu wykryto u niego zaawansowany nowotwór, natychmiast rozpoczęto leczenie. Mimo to, rokowania lekarzy są złe. Największym marzeniem kleryka było odprawienie choć jednej Mszy Świętej w życiu.



Przełożony generalny księży orionistów zwrócił się do papieża Franciszka o zgodę na wyświęcenie, ten udzielił wszelkich niezbędnych dyspens, by chory mógł przyjąć sakrament kapłaństwa.



– Święcenia kapłańskie były jego marzeniem i dlatego wystąpiliśmy o specjalną zgodę do papieża Franciszka, aby zdążył je przyjąć przed tym, aż stan jego choroby uniemożliwi przyjęcie sakramentów – powiedział tygodnikowi „Niedziela” ks. Antoni Wita.



Przykutego do łóżka Michała Łosa wyświęcił na księdza bp Marek Solarczyk. Po zakończeniu ceremonii ukląkł przy łóżku i poprosił o błogosławieństwo. Podarował również ks. Michałowi swój ornat, który nosił podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.



Nagranie z ceremonii księża orioniści zamieścili na Facebooku.





