Na Wenus mogło istnieć życie? Naukowcy pokazują badania dotyczące oddziaływania pływowego

Miliardy lat temu na Wenus mogło być znacznie chłodniej, a na jej powierzchni mógł istnieć ocean – wynika z badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Bangor w Wielkiej Brytanii. Naukowcy wskazują, że planeta mogła obracać się znacznie szybciej, co sprzyjałoby istnieniu życia na jej powierzchni.

Na orbicie Ziemi umieszczono 60 internetowych satelitów Amerykańska firma SpaceX umieściła na orbicie ziemi 60 niewielkich satelitów, za pośrednictwem których świadczone będą usługi dostępu do szybkiego... zobacz więcej

Obecnie warunki na Wenus mocno nie sprzyjają istnieniu życia. Temperatura na powierzchni dochodzi nawet do 480 st. Celsjusza. Ponadto, w odróżnieniu do Ziemi, Wenus obraca się wolniej – jeden dzień trwa tam 243 dni ziemskie. Kiedyś jednak mogło być inaczej.



Tempo rotacji planety jest hamowane przez oddziaływania pływowe. W przypadku naszej planety długość dnia wydłuża się przez to o 20 sekund co milion lat. Jak wynika z badań Mattiasa Greena z Uniwersytetu w Bangor i jego współpracowników z NASA i Uniwersytetu w Waszyngtonie, oddziaływania pływowe w oceanie, który istniał na Wenus, mogły być na tyle silne, że wydłużały tempo rotacji tej planety o kilkadziesiąt dni ziemskich na każdy milion lat.



Dzięki temu oszacowano, że Wenus „zwolniła” do obecnego tempa obrotu w ciągu 10-50 mln lat. W tym czasie zniknęły warunki do życia na tej planecie.



Green podkreślił, że badania pokazują, „jak ważne mogą być pływy podczas odtwarzania tempa rotacji planety, nawet jeżeli ocean istniał na niej przez kilkaset milionów lat oraz jak ważne są do tego, aby powstało na niej życie”.

#wieszwiecej Polub nas