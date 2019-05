Prezydent FIFA pogratulował Piastowi Gliwice. „Efekt wysiłku i ciężkiej pracy”

Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino pogratulował Piastowi Gliwice zdobycia pierwszego w historii klubu tytułu mistrza Polski.

Infantino przesłał list z gratulacjami do prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.



„Byłem zachwycony, słysząc, że Piast Gliwice został koronowany na mistrza Polski w sezonie 2018/2019. Z wielką przyjemnością gratuluję im pierwszego w historii tytułu. Jest to bez wątpienia efekt wysiłku i ciężkiej pracy, a wszyscy zaangażowani mogą być dumni z tego wielkiego osiągnięcia. Gratuluję piłkarzom, trenerowi, całemu sztabowi, pracownikom klubu i kibicom. Zachęcam ich do dalszej pracy z taką determinacją i motywacją” – napisał szef FIFA.



„W imieniu całej piłkarskiej społeczności dziękuję Piastowi Gliwice i Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za pomoc w propagowaniu pozytywnego wizerunku piłki nożnej i wspieranie praktyki tej pięknej gry, która nas wszystkich łączy” – dodał Infantino.



Podopieczni Waldemara Fornalika sięgnęli w niedzielę po pierwsze w historii klubu mistrzostwo kraju. Wicemistrzem została Legia Warszawa, a na trzecim miejscu ligowe rozgrywki ukończyła Lechia Gdańsk.

