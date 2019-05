Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Ćwiczenia na terenie ośrodka GROM

Kilkaset osób weźmie dziś udział w ćwiczeniach w poszukiwaniu dzieci. To jeden z elementów obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. Co roku w Polsce ginie około 20 tys. osób, kilka tysięcy z nich to dzieci.

Podczas ćwiczeń na terenie ośrodka i poligonu Jednostki GROM w Czerwonym Borze pod Zambrowem zostanie przeprowadzona symulacja poszukiwań dziecka na dużą skalę.



Chodzi o to, jak skoordynować pracę sztabu i dwustu osób w terenie, posługujących się specjalną aplikacją do poszukiwań, aby poszukiwania były skuteczne tłumaczy mł. Insp. Małgorzata Puzio-Broda z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.



Policjantka przypomina, że obchodzony dziś dzień przywołuje pamięć o tych dzieciach, których nie udało się odnaleźć. Podkreśla, że takich przypadków jest bardzo mało, ale i tak służby nie zapominają tych dzieci. Nowe możliwości daje rozwój technik śledczych i czasem po wielu latach udaje się rozwiązać sprawy sprzed lat.



Małgorzata Puzio-Broda dodaje, że warto nauczyć swoje dziecko, co może zrobić, jeśli się zgubi w miejscu publicznym. Najlepiej jeśli dziecko pozostanie w miejscu, w którym jest i poprosi o pomoc osoby takie jak sprzedawcy w sklepach, ochroniarze czy policjanci. Rodzice w sytuacji zaginięcia dziecka mogą zgłaszać się do służb bez względu na czas, jaki upłynął od zniknięcia dziecka – dodaje policjantka.

