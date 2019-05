Porywacz 13-latki i morderca jej rodziców skazany na dożywocie

Na podwójną karę dożywotniego więzienia, bez możliwości przedterminowego zwolnienia, skazał w piątek sąd okręgowy w Barron, w stanie Wisconsin 21–letnego Jake'a Pattersona. Dopuścił się uprowadzenia 13–letniej Jayme Closs i zamordowania jej rodziców.

Dodatkowo Patterson został skazany na 40 lat więzienia za uprowadzenie nieletniej.



Sędzia James Babler oświadczył wydając wyrok, że zbrodnia, której się dopuścił Patterson jest „najbardziej przerażającą i niebezpieczną”, z jaką miał do czynienia w swojej karierze oraz, że jest on groźny dla otoczenia i dlatego musi być izolowany.



Dodał, że dla niego Patterson, były pracownik wytwórni serów, jest „uosobieniem zła”.



Według prokuratury Patterson miał nosić się z zamiarem popełnienia dalszych tego rodzaju przestępstw snując fantazje o „uprowadzeniu wielu dziewczynek i zamordowaniu wielu rodzin”.

Jak ustalono podczas procesu Patterson postanowił uprowadzić Jayme Closs kiedy zobaczył ją wsiadającą do autobusu szkolnego.



W październiku 2018 r. wdarł się do domu rodziców dziewczynki Jamesa i Denise, w Barron i zastrzelił ich, po czym uprowadził nastolatkę do znajdującego się na uboczu szałasu, w odległości 97 km na północ od Barron, gdzie przetrzymywał ją przez 88 dni.



10 stycznia br. Jayme udało się uciec korzystając z nieobecności Pattersona. – Obserwowałam jego rutynowe czynności i odzyskałam wolność, którą zawsze będę miała, a on już nie – powiedziała w sądzie.



Patterson podczas procesu wyraził skruchę mówiąc, że gdyby mógł „cofnąłby to co zrobił”.



Na dziewczynkę natknęła się przypadkowo nauczycielka Jeanne Nutter podczas spaceru z psem. Jak mówiła była ona wychudzona, brudna i w za dużych butach.