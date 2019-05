Nasza policja to światowy lider w skuteczności odnajdowania zaginionych

Policja w Polsce notuje rocznie około 6 tys. zgłoszeń o zaginięciu dzieci – poinformował na konferencji rzecznik KGP Mariusz Ciarka. Dodał, że niemal 90 proc. zaginionych zostaje odnalezionych. To świetny wynik na skalę międzynarodową.

Spotkanie zorganizowano w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego.



– W poszukiwaniu zaginionych ważny jest czas. To wymaga od nas szybkich działań. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci czy osoby chore, które muszą o określonej godzinie przyjąć leki, gdy chodzi o osoby, które mają myśli samobójcze i liczą się sekundy, żeby taką osobę odszukać, żeby nie doszło do aktu desperacji. To wymaga działań nie tylko policji, ale współpracy wielu instytucji – zaznaczył Mariusz Ciarka.



Każdego roku policja otrzymuje ok. 18 tys. zgłoszeń zaginięć, około 6 tys. to zgłoszenia o zaginięciu dzieci.



– Wygląda to bardzo poważnie, ale od razu muszę uspokoić, że większość, niemal 90 proc. zaginionych odszukujemy w pierwszych godzinach po zgłoszeniu. W 10 proc. te poszukiwania trwają dłużej niż jeden dzień – powiedział Ciarka.



W zorganizowanej w Warszawie eksperckiej konferencji „System poszukiwań osób zaginionych – wyzwania XXI wieku” wzięli udział policjanci, członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych i pracownicy Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Fundacja Itaka.



Konferencja została zorganizowana w celu wymiany doświadczeń między instytucjami, służbami i grupami ratowniczymi, a także poznaniu najlepszych rozwiązań, technologii i innowacyjnych systemów wykorzystywanych w poszukiwaniu zaginionych.



O jednym z najwcześniej wymyślonych i najlepiej rozwiniętych systemów wykorzystywanych w poszukiwaniach osób zaginionych – Amber Alert –opowiedział na spotkaniu prezes fundacji Amber Alert Europe Frank Hoen. Do poszukiwań zaginionych osób wykorzystał on siłę mediów społecznościowych. Prawie bezkosztowo stworzył dla holenderskiej policji narzędzie alarmowe, które szybko i w dużym zakresie powiadomienia umożliwia odnajdowanie zaginionych.

– U nas odpowiednikiem tego systemu jest Child Alert. To system, który umożliwia wejście z naszymi informacjami za granicę. Działa od 2013 r. Od tej pory mieliśmy tego typu alerty trzy razy. Gdy porywacz udał się z dzieckiem do Niemiec, ten system pozwolił odpalić akcję medialną za granicą – powiedział Mirosław Kaczmarek z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.



Dodał, że polskie komunikaty o zaginięciu są rozsyłane do krajów partnerskich, w systemie jest ok. 20 krajów.



– Child Alert to taka „bomba medialna”; jak ją odpalamy, to wszyscy o tym wiedzą. Dlatego jest tak skuteczny – stwierdził Mirosław Kaczmarek.



Jedną z aplikacji wykorzystujących najnowsze rozwiązania, która została zaprezentowana podczas konferencji, jest mobilna aplikacja I See You, w której można umieszczać dane osoby zaginionej, określić obszar, na jaki chce przekazać wiadomość o jej zaginięciu.



– Wyzwaniem dla nas są nie tylko nowe technologie, ale też pojawiające się nowe zjawiska. Coraz więcej dzieci ucieka z domów, coraz częściej zdarzają się porwania rodzicielskie, w których potrzebna jest interwencja policji – dodał.



Polska policja jest jednym z liderów, jeśli chodzi o skuteczność odnajdowania osób zaginionych. – Wiele państw nie przyjmuje informacji o zaginięciach w przypadkach, kiedy dotyczą osób z problemem alkoholowym lub takich, które wielokrotnie uciekają z domu i pozostawia rodziny zgłaszające zaginięcie bez pomocy. My przyjmujemy także takie zgłoszenia i jesteśmy skuteczni - powiedział Mariusz Ciarka.

