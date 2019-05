Najpierw przejaśnienia, potem pokropi. Prognoza na weekend

Deszcze, które od początku tygodnia utrzymywały się nad południową i południowo-wschodnią Polską, przeważnie zanikły. W sobotę przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, popada tylko przelotnie. W niedzielę synoptycy prognozują burze na południowo-wschodnich krańcach kraju.

W sobotę przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego. Przelotne opady deszczu możliwe będą głównie na krańcach południowo-wschodnich kraju. Od Dolnego Śląska i południowej Wielkopolski po Kielecczyznę możliwe będą lokalne burze.



Temperatura będzie wahać się przeważnie od 18 do 22 st. Nieco chłodniej będzie na Pomorzu, wybrzeżu i w obszarach podgórskich – tam od 14 do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z zachodu i północnego zachodu.



W niedzielę na północy i na południowym wschodzie przeważać będzie zachmurzenie duże, miejscami występować będą przelotne opady deszczu.



W południowo-wschodnich części kraju synoptycy prognozują także burze. Na pozostałym obszarze będzie przeważało zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, o ile wystąpią, będą miały bardzo lokalny zasięg.

źródło: pap

Termometry pokażą od 15 st., na północy Polski do 23 st. na Dolnym Śląsku, na wybrzeżu: od do 16 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni.Przyszły tydzień zapowiada się na umiarkowanie ciepły, ale też z przelotnymi opadami deszczu i burzami.