Komisja Senatu za zwiększeniem obecności sił USA w Polsce

Komisja Sił Zbrojnych w Senacie USA pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o budżecie Pentagonu na 2020 r., przewidujący m.in. zwiększenie trwałej obecności sił USA w Polsce. Projekt zakłada przeznaczenie 750 mld dolarów na obronę w roku fiskalnym 2020.

„Ustawa wyraża poparcie dla zwiększenia trwałej obecności sił amerykańskich w Polsce w celu wzmocnienia czynnika powstrzymującego rosyjską agresję” – czytamy w oświadczeniu przywódców senackiej komisji.



W celu przeciwdziałania agresywnej polityce Rosji projekt „ustawy o autoryzacji wydatków na obronę narodową w 2020 r.” przewiduje przeznaczenie na pomoc militarną dla Ukrainy 300 mln dolarów, w tym 100 mln wyłącznie na śmiercionośną broń pola walki.



Senacki projekt obejmuje budzący kontrowersje zakaz sprzedaży Turcji amerykańskich samolotów bojowych F-35s do czasu, dopóki Turcja nie zrezygnuje z zakupu rosyjskiego systemu obrony antyrakietowej S-400.

źródło: pap

Ustawodawcy we wstępie dokumentu oceniają, że „przewaga militarna USA zmniejszyła się z powodu nowych zagrożeń ze strony Rosji i Chin”. Jednocześnie USA „mają do czynienia z zagrożeniami ze strony Korei Północnej, Iranu i organizacji terrorystycznych” – dodano.Senatorowie nie zgodzili się na proponowane przez administrację ograniczenie o 100 mln dolarów wydatków na budowę i modernizację baz militarnych. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze miały zostać przeznaczone na budowę muru na granicy z Meksykiem. Była to jedna z deklaracji złożonych przez Donalda Trumpa w kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 r.