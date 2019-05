Równie ważne jak „czyste” są też „sprytne i oddane ręce” [OPINIA]

I kto to mówi o czystych rękach? Grzegorz Schetyna? Ośmiela się? Gdyby miał choć trochę wstydu, od kilku dni byłby już kupką popiołu. Nie dość, że sam miał, nazwijmy to, drobne uchybienia w sprawach przejrzystości finansowych, to wokół jego najbliższego otoczenia partyjnego bez trudu można wskazać polityków o lepkich rękach.

Blisko 15 lat temu napisałem w ówczesnym „Newsweeku” tekst „Rodzinny interes”, opisujący m. in. sposoby, jakimi ówczesny sekretarz generalny PO Grzegorz Schetyna zabiegał o zdobywanie sponsorów klubu koszykarskiego Śląsk Wrocław. Dziś muszę być bardzo wstrzemięźliwy w przypominaniu tamtego tekstu. Grzegorz Schetyna wytoczył wówczas tygodnikowi proces.



W jego trakcie nie mogłem wykorzystać wszystkich zdobytych informacji, a szczególnie najmocniejszych oskarżeń, uzyskanych od dwóch niezależnych od siebie biznesmenów wrocławskich. Zdecydowałem się wyjątkowo chronić obydwu informatorów. Obydwaj prosili, aby nie ujawniać ich nazwisk. Ustąpiłem – był to jedyny przypadek w mojej wieloletniej działalności dziennikarskiej – pod wpływem ich dramatycznej argumentacji.



Żeby rzecz ująć najkrócej, powiem, że obydwaj moi informatorzy przerażeni wizją konfrontacji ze Schetyną powiedzieli, że jeśli staną przeciwko niemu przed sądem, a tak się stanie, jeśli ich ujawnię, będzie to równoznaczne z końcem ich kariery biznesmenów.



I zapewne nie tylko we Wrocławiu, w którym Schetyna uchodził za nieformalnego barona Dolnego Śląska, ale w każdym najmniejszym zakątku Polski. Ugiąłem się pod ich prośbami kosztem przeprosin tygodnika, jakie zostały zamieszczone w wyniku zawartej ugody między kancelarią prawną reprezentującą Schetynę a prawnikami Newsweeka.

Przypomnę więc tylko z tamtego dawnego tekstu jedną z drobniejszych spraw: oświadczenia majątkowego Grzegorza Schetyny, składanego przez posłów. W oświadczeniu podał, że jego wrocławska willa warta jest ok. 300 tys., gdy tymczasem rzeczoznawca w wyniku tylko zewnętrznego oglądu oszacował jej wartość na ok. 1,5 mln zł. Jak się okazało, Schetyna podał cenę, jaką zapłacił w momencie kupowania domu w podupadłym stanie. Nie zaś jej wartość rzeczywistą, jaką miała po kilku latach od czasu jej renowacji i przeprowadzonych prac budowlanych oraz zmian wnętrza domu.



Przy okazji rozmowy ze Schetyną w sprawie tej fałszywej wyceny zdumiało mnie zachowanie polityka PO, ilustrujące, jak sądzę, dobrze osobowość polityka przeceniającego rolę mediów. Zapytany przeze mnie, jak to się stało, że podał tak niską wartość swojej nieruchomości, odpowiedział: „Przepraszam bardzo, panie redaktorze, zaraz po naszej rozmowie poprawię oświadczenie”.



Poczułem się wtedy jak prawdziwy rewizor z Gogola, przed którym potężny polityk z niewiadomych powodów składa deklaracje wypełnienia jakiegoś obowiązku, który jest poza moją kompetencją. Jedno pamiętam z tamtej rozmowy. Nawet jeśli to było chwilowe złudzenie, poczułem się bardzo ważny. Jednakże od tamtej chwili szans doznania podobnych przeżyć Grzegorz Schetyna już mi nie dał, bo od tamtej pory nigdy więcej nie chciał ze mną rozmawiać. Traktował mnie jak trędowatego, który może zarazić nie tylko jego, ale całą Platformę. Bo zakazał też rozmawiać ze mną pracownikom biura prasowego Klubu Parlamentarnego PO.



Słysząc apel Grzegorza Schetyny w sprawie zachowania przez polityków czystych rąk, zastanawiam się, dlaczego kieruje je imiennie do obecnego szefa rządu, zapominając całkowicie o właściwych adresatach. Swoich niektórych kolegach partyjnych. Dobrze sobie znanych. Niekiedy ważnych członków partii. Ludzi, którzy przez ostatnie lata byli „twarzami” Platformy Obywatelskiej. Choćby sekretarz Generalny partii Stanisław Gawłowski czy wieloletni frontman medialny Platformy Stefan Niesiołowski. Obydwu czekają procesy. Ciągle też w powietrzu wisi rozprawa sądowa nad jednym z najbardziej znanych polityków wrocławskich związanych z Platformą, Józefem Piniorem.

Znana też jest sprawa byłego ministra PO Sławomira Nowaka, wielbiciela drogich zegarków, o wpisaniu których do oświadczenia majątkowego posłów całkowicie zapomniał. Szczęśliwie tak się składa, że ja mam niezłą pamięć. Przypomnę więc, że zegarek miał mu kupić Piotr Wawrzynowicz, dziś znany biznesmen, związany z dynastią Kulczyków. Był on jednym z bohaterów mojego tekstu „Dojenie Platformy”, opublikowanym rok po artykule „Rodzinny interes”.



W tym późniejszym tekście pisałem o dwóch wschodzących gwiazdach politycznych PO - Piotrze Wawrzynowiczu i Marcinie Rosole. Gwiazdą numer jeden w tym duecie okazał się Marcin Rosół, który w 2006 r. był dyrektorem biura klubu parlamentarnego PO, zaś jego najbliższy kolega, Piotr Wawrzynowicz, był zastępcą skarbnika partii Mirosława Drzewieckiego. Ujawniłem wówczas mechanizm wyprowadzania pieniędzy w czasie kampanii wyborczej przez dwóch młodych polityków PO.



Polegał on na podpisywaniu z wolontariuszami umów na wykonywanie fikcyjnych czynności dla sztabu wyborczego, np. rozdawanie ulotek, rozlepianie plakatów itp. Sztab przelewał na ich konta pieniądze, oni zaś po kilku dniach większość kwot oddawali Rosołowi w gotówce lub przelewem na jego prywatne konto.



Po opisaniu tego procederu kierownictwo Platformy – w tym Grzegorz Schetyna - zapowiadało przekazanie sprawy do prokuratury i wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec winnych tego procederu.

Obydwaj zostali zawieszeni w prawach członka partii. Można było założyć, że afera ta pogrąży obydwu działaczy PO młodego pokolenia. Piotr Wawrzynowicz zdecydował się na rozpoczęcie kariery biznesmena i przez pierwsze lata zniknął z życia publicznego. Natomiast, mówiąc nieco złośliwie, dbająca dziś o czyste ręce Platforma nie dopuściła, by stała się krzywda Marcinowi Rosołowi. Kilka lat później został szefem gabinetu politycznego ówczesnego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, dawnego patrona politycznego Piotra Wawrzynowicza.



Nazwisko Rosoła wypłynęło negatywnie po raz wtóry w aferze hazardowej. Pełnił rolę pośrednika między swoim ówczesnym szefem a Ryszardem Sobiesiakiem z Wrocławia, zwanym „królem hazardu”, na którego usługach byli znani wówczas politycy Platformy: wspomniany Mirosław Drzewiecki i ówczesny szef klubu parlamentarnego Zbigniew Chlebowski.



Marcin Rosół podczas słynnej rozmowy w kawiarni Pędzący Królik miał przekazać córce Ryszarda Sobiesiaka informację o tym, że jej ojcu oraz wspierającym go biznesmenom depcze po piętach CBA. Również afera hazardowa nie przeszkodziła Marcinowi Rosołowi pozostawać dalej w orbicie wysokich stanowisk, na które choćby pośrednio miała wpływ Platforma. Kogo to bliżej interesuje, niech pyta o Marcina Rosoła i jego rolę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprócz czystych rąk, warto zawsze mieć w orbicie partii sprytne i oddane ręce.