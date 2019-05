Beata Szydło: Wały są zabezpieczone; mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni

– Wały są zabezpieczone przed falą kulminacyjną na Wiśle; mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni – zapewniła w Zawichoście wicepremier Beata Szydło. Poinformowała także, że wojewoda świętokrzyska wystąpiła o pieniądze na wypłatę odszkodowań. – Pieniądze są, czekają na wypłaty dla mieszkańców – zagwarantowała.

Wicepremier wcześniej wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem wizytowała Małopolskę. Wieczorem razem z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem kontroluje sytuację w Świętokrzyskiem, gdzie m.in. w Zawichoście rozmawiała z władzami i działającymi tam służbami.



Szydło powiedziała dziennikarzom, że przed falą kulminacyjną na Wiśle, która w Zawichoście ma wystąpić w poniedziałek rano, korony wałów są tak zabezpieczone, aby fala nie wyrządziła szkody mieszkańcom.



Jak zaznaczyła, służby będą pracowały tak długo, jak to będzie konieczne. – Są kolejne służby w odwodzie, jest przygotowany sprzęt, są przygotowani żołnierze wojsk inżynieryjnych, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, strażacy, druhowie – zapewniła wicepremier.



Szydło poinformowała też, że już dzień wcześniej wojewoda świętokrzyska Agata Wojtaszek wystąpiła z wnioskiem o przelanie środków na wypłatę odszkodowań. Decyzję w tej sprawie Ministerstwo Finansów podjęło jeszcze tego samego dnia.



– Te pieniądze już są, pani wojewoda będzie je wypłacała od razu w momencie, kiedy wnioski (poszkodowanych) się pojawią – powiedziała.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Wicepremier zwróciła się z prośbą do samorządów o jak najpilniejsze przesyłanie wniosków o odszkodowania. – Jeżeli będzie potrzebna każda inna pomoc dla poszkodowanych, to ona będzie kierowana do samorządów; wszystko do pani wojewody proszę zgłaszać – zaapelowała.– Zabezpieczenia, które są wykonywane w województwie świętokrzyskim - bo również o tym rozmawialiśmy - przy tych prognozach pogody, które są w tym momencie, są wystarczające, natomiast jesteśmy przygotowani na to, że gdyby warunki pogodowe się zmieniły, sytuacja się pogorszyła, żeby i sił, i służb, i sprzętu było tutaj więcej – dodała wiceszefowa rządu.