Jarosław Kaczyński: Ludziom, których dotknęło nieszczęście, przede wszystkim trzeba pomóc

Rząd wypełnia swoje obowiązki wynikłe i z prawa, począwszy od konstytucji, ale wynikłe także ze zwykłej ludzkiej empatii, bo ona ma w życiu społecznym ogromne znaczenie – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do działań rządu związanych z sytuacją powodziową na południu Polski.

– Ludziom, których dotknęło nieszczęście, trzeba współczuć, ale przede wszystkim trzeba im pomóc, a już na pewno musi im pomóc rząd. Tam są przedstawiciele rządu odpowiedzialni za te części aparatu państwowego, które są szczególnie zaangażowane w tego rodzaju akcję – jest premier, jest wicepremier Beata Szydło. Są ci, którzy być powinni, inni nasi kandydaci tam w tej chwili nie funkcjonują. Rząd wypełnia swoje obowiązki wynikłe z prawa, począwszy od konstytucji, ale wynikłe także ze zwykłej ludzkiej empatii, bo ona ma w życiu społecznym ogromne znaczenie – mówił Kaczyński.



Prezes PiS skomentował wypowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który działania rządu nazwał „politycznym kabaretem”.



– Ona jest w najwyższym stopniu niestosowna i skandaliczna. Ona wyraża po prostu pogardę wobec zwykłego człowieka. Już nie pierwszy raz, jeżeli chodzi o dzieje tej formacji. Ta postawa wobec społeczeństwa, zwykłych ludzkich spraw i ludzkiego nieszczęścia trwa i to jest bardzo niepokojące – stwierdził Kaczyński.



Odniósł się również do spotu wyborczego Koalicji Europejskiej z udziałem Schetyny, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i kandydatki tego komitetu Joanny Frydrych nagranego na terenach powodziowych. – Jeżeli coś jest niewłaściwe, to właśnie to. Tu jest zasadnicza różnica zdań i postaw – postaw w stosunku do obywateli i społeczeństwa. To jest różnica nie indywidualna między panem Schetyną a mną, a różnica dwóch formacji, dwóch sposobów myślenia, moralności, wrażliwości – podkreślił.

– W żadnym wypadku nie będziemy przyjmować euro, dopóki nie uzyskamy pozycji gospodarczej, poziomu rozwoju gospodarczego co najmniej zbliżonego do Niemiec. To jest to państwo, z którym jesteśmy szczególnie związani gospodarczo i bez pewnego daleko idącego wyrównania – co najmniej 90 proc. niemieckiego PKB na głowę – przyjęcie euro będzie dla polskiej gospodarki po prostu szkodliwe – powiedział prezes PiS.



Dodał, że „kiedy osiągniemy te 90 proc., to też trzeba będzie się jeszcze zastanowić, bo euro przyniosło korzyści Niemcom, Holandii i jeszcze może dwóm, trzem krajom, a innym korzyści nie przyniosło i to trzeba brać pod uwagę”.



– My nie będziemy wchodzić dla czyichś interesów do strefy stagnacji, bo strefa euro jest strefą stagnacji, a także ogromnego ryzyka. Tutaj Grecja jest najlepszym przykładem, ale właściwie całe południe Europy poniosło duże straty, chociaż ich poziom rozwoju w momencie przyjmowania euro w stosunku do przeciętnej europejskiej był dużo lepszy niż Polski, nawet dzisiaj – dodał.



Odnosząc się do deklaracji Koalicji Europejskiej, że nie ma ona w programie przyjęcia wspólnej waluty, Kaczyński stwierdził, że jest to „wprowadzanie ludzi w błąd i oszukiwanie charakterystyczne dla tej formacji”.

– W żadnym wypadku nie będziemy płacili za niemieckie zbrodnie i samo żądanie tego rodzaju jest skandalem. Wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza potwierdza tę tezę: tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości gwarantują to, że nie będziemy płacić. Zresztą przedstawiciele środowisk żydowskich, które chciałyby uzyskać te pieniądze, bardzo liczą na zmianę władzy w Polsce i wcale tego nie ukrywają – powiedział.



Kaczyński skomentował także zapowiedzi polityków PO dotyczące związków partnerskich.



– Oni oszukują opinię publiczną i wyborców, bo wiedzą, że bardzo wielu Polaków absolutnie tego rodzaju rozwiązań nie akceptuje, nie chce o tym słyszeć. Z drugiej strony czują się zobowiązani z różnych powodów, także tych zewnętrznych, aby takie rozwiązania wprowadzić. To, co czynią, nie jest w polskim interesie – zwrócił uwagę. Dodał, że w Polsce „na szczęście jest zapora i ona się nazywa Prawo i Sprawiedliwość”.



– My się na takie eksperymenty nie zgadzamy. Powtarzam to, co już mówiłem: tolerancja – tak, my jesteśmy tolerancyjni także w tej sferze, ale afirmacja – nie – podkreślił.



– Stawką tych wyborów jest także sprawa polskiej polityki zewnętrznej, polityki bezpieczeństwa, która się udaje, chodzi tu o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, o wzmacnianie naszych sił zbrojnych. To jest kwestia, żeby Polska nie była krajem, który ma status klienta. To jest taki bardzo niski status. W tej chwili nikt nas nie traktuje jako klienta. Żebyśmy umacniali naszą pozycję w Unii Europejskiej poprzez związki regionalne z Wyszehradem na czele – powiedział.

Dodał również, że „stawką jest nasza wielka polityka społeczna”.

– Tutaj trudno wymieniać te wszystkie punkty. Symbolem jest 500 Plus, już w tej chwili od 1 lipca dla wszystkich dzieci. Tych posunięć jest bardzo, bardzo wiele. Łącznie to jest już osiemdziesiąt kilka miliardów złotych rocznie. To jest naprawdę potężna zmiana. My po prostu zmieniamy tę niesprawiedliwą politykę, strukturę życia społeczno-gospodarczego, która została w Polsce narzucona po 1989 r. i pod żadnym względem się nie sprawdzała. My to zmieniamy – zaznaczył.



Jak mówił prezes PiS, kolejną stawką jest „nasza polityka rozwoju, która jest przemyślana i przynosi sukcesy”.



– Mamy w tej chwili bardzo silny wzrost inwestycji. To była nasza najsłabsza strona. Przeszło 21 proc. już w tym roku inwestycje wzrosły. Mamy najszybszy prognozowany rozwój gospodarczy wśród państw OECD, czwarty na świecie. Można tutaj mówić o naprawdę wielkim sukcesie – powiedział.



Kaczyński zaznaczył, że „polityka gospodarcza nie jest celem samym w sobie, ona ma służyć wszystkim ludziom, a także wyrównaniu poziomu między grupami społecznymi, regionami”.

Prezes PiS był też pytany o problem pedofilii w Kościele i o pomysł powołania państwowej komisji ds. do badania przypadków pedofilii.



– Uważam, że rzeczywiście problem musi być zbadany, także w Kościele, ale z danych, którymi można w tej chwili operować, nie wiem czy one są precyzyjne, to jest jakieś 3 proc. wypadków pedofilii w ogóle. Wobec tego jest takie pytanie, czy jak ktoś jest krzywdzony w jakimś innym środowisku, to nie należy go bronić? To nie ma znaczenia? Oczywiście to ma dokładnie takie samo znaczenie w każdej sytuacji, w każdym środowisku – stwierdził.



– Trzeba zbadać wszystkie środowiska szczególnej troski. A obejmują one krąg daleko, daleko większy niż Kościół, gdzie jest to zdarzenie, które nawet gdyby było pojedyncze, to trzeba by było je bardzo mocno potępiać, ale niestety było tych wydarzeń, jak można sądzić, więcej – dodał.



Jak zaznaczył jednak, „byłoby czymś bardzo niesprawiedliwym, przede wszystkim wobec krzywdzonych dzieci, gdybyśmy się do tego ograniczyli”.



– Skoro ta sprawa stanęła, to trzeba ją rozwiązać radykalnie. Zaostrzenie kar to droga do radykalnego rozwiązania, ale też ta komisja – podkreślił Kaczyński.