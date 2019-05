Wyrok w procesie wyborczym Kukiz’15 przeciw Konfederacji. Chodzi o żydowskie roszczenia

Ruch Kukiz’15 wygrał w pierwszej instancji z kandydatem Konfederacji do Parlamentu Europejskiego Robertem Winnickim w sprawie zainteresowania się problemem roszczeń wobec mienia bezspadkowego przez Kukiz’15 rzekomo dopiero w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wyrok nie jest prawomocny.

Powodem wszczęcia procesu stał się wpis, który Robert Winnicki umieścił na swoim profilu na Facebooku.



Wpis zawiera kalendarium ws. amerykańskiej ustawy JUST Act dotyczącej mienia po ofiarach holokaustu (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447).



We wpisie kandydata Konfederacji umieszczono kolejne daty i działania w kraju i USA ws. JUST Act od 2017 r. W kalendarium dotyczącym 2019 r. napisał on, że „K’15 nagle się budzi i składa projekt ustawy oraz dogaduje z PiS-em pacyfikację tematu ich rękami”.











Wpis stał się powodem pozwu w trybie wyborczym, gdyż komitet wyborczy wyborców Kukiz’15 stwierdził, że podane są w nim nieprawdziwe informacje.Na dowód przytoczono m.in. wypowiedzi publiczne wiceszefów klubu Kukiz'15: Grzegorza Długiego, Jarosława Sachajki i Tomasza Rzymkowskiego, którzy w 2018 r. wskazywali na potrzebę uchwalenia ustawy dotyczącej mienia bezspadkowego.Kolejnym argumentem było złożenie przez członków klubu Kukiz’15 7 maja projektu ustawy „o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego”, który znalazł się we wstępnym harmonogramie 81. posiedzenia Sejmu w maju, ale ostatecznie ten punkt został zdjęty z porządku obrad po posiedzeniu Prezydium Sejmu (gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma większość).

Sąd Okręgowy w Warszawie – jak czytamy w postanowieniu – stwierdził, że nie ma jakichkolwiek dowodów potwierdzających, że członkowie ruchu Kukiz'15 tematem mienia bezspadkowego zainteresowali się dopiero w kampanii wyborczej i że miałoby dojść do jakichkolwiek rozmów między Kukiz'15 a Prawem i Sprawiedliwością dotyczących działań mających na celu „spacyfikowanie” projektu ustawy autorstwa Kukiz'15 nazywanej anty-447.



„Wobec ustalenia, że informacja podana przez uczestnika jest nieprawdziwa, Sąd zakazał uczestnikowi rozpowszechniania takiej informacji” - czytamy w postanowieniu. Ponadto sąd nakazał umieszczenie sprostowania.



Winnicki zapytany, czy będzie się odwoływał od wyroku sądu, odpowiedział, że o samym procesie dowiedział się z Polskiej Agencji Prasowej.



Zaproponowany przez Kukiz’15 projekt ustawy zakłada m.in. zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu, które byłoby penalizowane. Zgodnie z projektem ustawy, zobowiązywałby on Radę Ministrów do corocznego sprawozdania przed Sejmem i Senatem o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami.