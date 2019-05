13-latek utonął w jeziorze

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w czwartek nad Jeziorem Długim koło Rzepina w woj. lubuskim. Utonął w nim 13-latek. – Dotychczasowe ustalenia wskazują, że było to nieszczęśliwy wypadek – poinformowała Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Z relacji świadków wynika, że chłopiec wraz z trzema kolegami spędzał czas nad jeziorem.



– Prawdopodobnie 13-latek podczas kolejnego skoku do wody poślizgnął się, uderzając tyłem głowy w pomost, a następnie siłą rozpędu wpadł do jeziora – powiedziała Murmyło.



Na miejsce szybko dojechały zaalarmowane przez świadków służby. Chłopca znalazł w jeziorze dopiero płetwonurek ze Straży Pożarnej z Międzyrzecza.



Po wyłowieniu 13-latka, mimo podjętej akcji ratowniczej lekarz stwierdził zgon. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, obowiązywał zakaz skoków do wody.



– Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma wykazać, co było przyczyną utonięcia – dodała Murmyło.

