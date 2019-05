Wybuch w Lyonie. Są ranni. Macron mówi o „ataku”

Eksplozja na deptaku w centrum Lyonu. Policja poszukuje mężczyzny, który podrzucił ładunek. Jak zeznali świadkowie, poruszał się na rowerze. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał incydent „atakiem”. Według wstępnych informacji rannych zostało co najmniej 13 osób. Jest wśród nich dziecko.

Do eksplozji doszło w czwartek, około godz. 17.30, na ulicy Wiktora Hugo. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto cały kwartał. Władze miasta wezwały mieszkańców, żeby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia.



Jak informują media, rannych zostało co najmniej 13 osób. Ich życie nie jest zagrożone. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał incydent „atakiem”. Wszczęto śledztwo pod kątem ataku terrorystycznego.



Policja poszukuje mężczyzny, który według świadków przejeżdżając na rowerze, podrzucił ładunek. Telewizja BFM podała, że ma około 30-35 lat.

EN DIRECT Explosion à #Lyon au moins 10 blessés



L'homme recherché est âgé de 30 à 35 ans https://t.co/vTBdDD8e6V — BFMTV (@BFMTV) 24 maja 2019

Wsród rannych dzisiejszego zamachu bombowego w Lyonie jest podobno 8 letnia dziewczynka. Wszystkim bliskim ofiar składam wyrazy współczucia. #StopPrzemocy #StopNienawiści — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 24 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

„Wszystkim bliskim ofiar składam wyrazy współczucia” – napisał na Twitterze szef MSWiA. Joachim Brudziński zwrócił uwagę, że „wśród rannych dzisiejszego zamachu bombowego w Lyonie jest podobno 8-letnia dziewczynka”.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 maja 2019

ALERTE INFO. Une explosion d'origine inconnue fait 8 blessés dont un enfant près de la place Bellecour à Lyon https://t.co/1Vt9NigTdU pic.twitter.com/eHvbKrtU2h — BFMTV (@BFMTV) 24 maja 2019