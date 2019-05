Do lokalu wyborczego z dokumentem tożsamości lub z aplikacją mObywatel

Podczas niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego Polacy będą mogli po raz pierwszy użyć za pomocą smartfona bezpłatnej aplikacji mObywatel do weryfikacji swej tożsamości w komisjach wyborczych – poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

mObywatel to publiczna aplikacja mobilna, wydana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.



Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej tożsamość wyborcy może zostać potwierdzona również na podstawie mTożsamości, usługi dostępnej w rządowej aplikacji mobilnej Obywatel – powiedziała przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.



mTożsamość to usługa w tej aplikacji, która zastępuje dokument ze zdjęciem. Korzysta ona z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument. Dane te można w każdej chwili wyświetlić na ekranie smartfona.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna, można ją pobrać m.in. z Google Play i App Store. By ją aktywować, trzeba założyć Profil Zaufany.