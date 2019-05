Marsz w rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. Wydarzenia z udziałem dzieci bohatera

Oddajemy dziś hołd ochotnikowi do Auschwitz, twórcy konspiracji wewnątrz obozu śmierci, autorowi raportów na temat Holokaustu; Witold Pilecki – na zawsze w naszej pamięci – napisał na Twitterze szef MKiDN Piotr Gliński, który uczestniczył w sobotę w XIX Warszawskim Marszu Pileckiego. Mija 71. rocznica śmierci bohaterskiego żołnierza.

Marsz wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika. Uczestnicy podążają do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej. Przywita ich tam córka Witolda Pileckiego, Zofia Pilecka-Optułowicz. Tam też odbędzie się oficjalna część uroczystości, których organizatorem jest Muzeum.



– Rtm. Witold Pilecki to nieprzeciętna postać w polskiej historii. Jego całe życie było świadectwem służby i odwagi, która wynikała z miłości do Polski. Choć ciągle czekamy na jego szczątki, to wiemy, że pan rotmistrz jest obecny w naszym życiu i stanowi inspirację dla wielu działań. Zapraszam serdecznie w sobotę 25 maja do Muzeum, na obchody 71. rocznicy jego śmierci na Rakowiecką, gdzie nastąpił ostatni etap jego ziemskiego życia – po tym wszystkim, co zrobił dla Polski był tam więziony, brutalnie przesłuchiwany i zamordowany strzałem w tył głowy przez więziennego kata Piotra Śmietańskiego – mówił w piątek dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

Dyrektor zachęcał do udziału także w innych wydarzeniach. – Przeniesiemy się w czas walk powstania warszawskiego poprzez inscenizację o niezdobytej przez Niemców „Reducie Witolda”, przygotowaną przez Grupę Historyczną „Zgrupowanie Radosław”. Będzie też czas na modlitwę za rotmistrza i jego podkomendnych podczas mszy świętej – wymieniał Jacek Pawłowicz.

– Wieczorem obejrzymy również wspólnie z jego dziećmi film dokumentalny pt. „Witold”, z 1990 r., w reż. Tadeusza Pawlickiego. To pierwszy film o rtm. Pileckim; został odnowiony cyfrowo. Tam wypowiada się m.in. żona Maria Pilecka i jego podkomendni, z którymi konspirował i został więziony. W hołdzie rotmistrzowi zaśpiewają też raperzy – Karat i Myczkins, którzy poprzedzą występ Tadka Polkowskiego z kwintetem fortepianowym. Na koniec tego dynamicznego dnia pokłonimy się przy Ścianie Śmierci, w godzinę śmierci. Bądźmy tego dnia razem z rotmistrzem – zaapelował dyrektor.



Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu. Był bohaterem wojny z bolszewikami i uczestnikiem kampanii 1939 r. W okupowanej stolicy współtworzył Tajną Armię Polską. 19 września 1940 r. dobrowolnie wszedł w „kocioł” podczas łapanki i trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, skąd uciekł pod koniec kwietnia 1943 r.



Służył w AK i brał udział w powstaniu warszawskim. W latach 1944-45 był w niewoli niemieckiej w oflagu w Murnau. Po wyzwoleniu obozu dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. W październiku 1945 r. wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu.



W maju 1947 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy UB; oskarżony m.in. o działalność wywiadowczą na rzecz polskiego rządu na emigracji, w śledztwie był torturowany. 15 marca 1948 r. rotmistrz został skazany na karę śmierci.



Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. Miejsce pochówku nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze; prawdopodobnie jego ciało wrzucono do dołów śmierci wraz z innymi ofiarami komunizmu na Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach.