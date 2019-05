Co prezydent Warszawy robi w Krośnie? Wiceprezes Wiosny pyta o podróże Trzaskowskiego

Walka wyborcza w ostatnich godzinach kampanii nie ustaje. Wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz zainteresował się podróżą Rafała Trzaskowskiego na tereny dotknięte podtopieniami. „Czy to służbowy wyjazd? Czy był finansowany ze środków Ratusza?” – pyta polityk.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, lider PO Grzegorz Schetyna i Joanna Frydrych (kandydatka Koalicji Europejskiej do PE z Podkarpacia) nagrywali na południu Polski spoty wyborcze. Część z nich usunięto potem z niektórych kont.



Podróżą Trzaskowskiego do Małopolski i na Podkarpacie zainteresował się wiceprezes partii Roberta Biedronia Marcin Anaszewicz.

Ciekawe, co @trzaskowski_ prezydent Warszawy w piątek robi w Krośnie. Czy to jest służbowy wyjazd? @Platforma_org pic.twitter.com/VxMn4PabNK

Pytanie do @trzaskowski_ @warszawa czy dzisiejszy wyjazd do Krosna był finansowany z środków warszawskiego ratusza? Czy Rafał Trzaskowski był na urlopie?

Po co w takim razie było się nabijać z premier Szydło "przerywającej kampanię" i biegającą bo wałach i posłance Kruk w szpilkach?

PS. Co robi Rafał Trzaskowski pod Krakowem, ktoś pokazuje mu, że "ta Wisła panie Rafale to płynie do Warszawy?" https://t.co/if7HuHVwj8