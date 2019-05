Wiceprezes KGHM: Najkorzystniejszy jest kapitał cierpliwy

Dla przedsiębiorstw pokusą jest finansowanie działalności inwestycyjnej źródłami krótkoterminowymi, bo są one tańsze. Według wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM Polska Miedź SA Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol koncentrowanie się na koszcie finansowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów w biznesie.

– Sama strategia finansowania nic nam nie da, jeśli nie będziemy mieli jasnego celu, jeśli chodzi o strategię rozwoju. Strategia finansowania jest uzupełnieniem i ma być dostosowana do naszego pomysłu biznesowego – twierdzi Katarzyna Kreczmańska-Gigol.



Wiceprezes zarządu KGHM zaznaczyła, że innowacje wiążą się z wysokim ryzykiem. W związku z tym, źródła finansowania powinny być długoterminowe – uważa Kreczmańska-Gigol.



Wiceprezes KGHM wzięła udział w debacie „Długoterminowe finansowanie dla polskiej gospodarki”, która odbyła się na Europejskim Kongresie Gospodarczym.



W trakcie panelu podkreślano znaczenie kwestii innowacyjności i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w kontekście sposobów finansowania. Jak zaznaczyła Kreczmańska-Gigol, w przemyśle wydobywczym wdrażanie nowych technologii i prowadzenie badań jest konieczne, jednak wymaga bezpiecznego, długoterminowego finansowania.

Innowacje to specyficzny przedmiot finansowania. Wiążą się z wysokim ryzykiem, nigdy nie wiadomo czy zostaną one wdrożone i czy przyniosą skutek biznesowy jakiego się spodziewamy.



– W związku z wysokim ryzykiem, źródła finansowania powinny być długoterminowe, uniezależnione od skutku podejmowanych działań, dobrze by był to kapitał cierpliwy. Charakteryzuje się on przede wszystkim skłonnością do długiego czekania na efekty, na zwrot tego kapitału i na zarobek. Cierpliwy kapitał nie rozlicza w skrupulatny sposób z efektów, jest kapitałem elastycznym – zaznacza Katarzyna Kreczmańska-Gigol.



Dodała, że w tym wypadku najlepsze są pożyczki, przy czym pożyczki bankowe są bardziej ryzykowne niż te zaciągane na rynku kapitałowym. Według niej same banki muszą stosować się do przepisów, które ograniczają swobodę prowadzenia działalności bankowej. Natomiast inwestorzy na rynku kapitałowym mają większą swobodę, mogą być dawcami kapitału bardziej cierpliwymi, są gotowi ryzykować więcej w zamian za wyższe wynagrodzenie.



– Wnioski płynące dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wychodziły poza sektor bankowy. Sektor bankowy siłą rzeczy musi zachowywać się ostrożnie, bo chroni depozyty. My obok sektora bankowego potrzebujemy silnego rozwoju rynku kapitałowego, bo rynek kapitałowy jest bardziej cierpliwy – podsumowała Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

