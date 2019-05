Niezwykłe znalezisko W Rzymie. Głowa kobiety ma tysiące lat

Na Via Alessandrina w okolicy Forum Trajana w Rzymie doszło do niecodziennego odkrycia. Archeolodzy natrafili na głowę kobiety, która jest częścią rzeźby z okresu imperium cesarskiego. Teraz naukowcy prowadzą badania nad znaleziskiem.

Statua wykonana została z białego marmuru. Jak uważają eksperci, głowa rzeźby zachowała się w bardzo dobrym stanie.





Abbiamo appena rinvenuto questa bellissima testa negli scavi di via Alessandrina... davvero una grande emozione! pic.twitter.com/ZgH8MHCVOM — Sovrintendenza Roma (@Sovrintendenza) 24 maggio 2019

źródło: wantedinrome.com

Dzięki prowadzonym tam pracom i usunięciu części Via Alessandrina, uwidocznione zostaną niedostępne dotychczas obszary starożytnego Rzymu. Dotyczy to centralnej części placu Forum Trajana z portykiem wschodnim oraz Hal Trajana, czyli hal targowych powstałych na początku II wieku. Będzie więc można podziwiać teren od Forów Cesarskich aż do zbocza Kwirynału.Nadzór nad wykopaliskiem na terenie Forów Cesarskich prowadzą specjaliści z kapitolińskiego ośrodka dóbr kultury w Rzymie.