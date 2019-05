Kobiety lepiej funkcjonują poznawczo w wyższych temperaturach, a mężczyźni w niższych – wynika z badania opublikowanego na łamach magazynu „PLOS ONE”. Naukowcy wykazali, że kobiety osiągają wyższe wyniki w testach mierzących zdolności matematyczne i werbalne w pomieszczeniach o wyższej temperaturze powietrza, a mężczyźni – w niższej.

W ramach badania ponad 500 studentów rozwiązywało testy matematyczne, logiczne i werbalne w pomieszczeniach o różnej temperaturze, od 16,19 do 32,57 stopni Celsjusza. Badani za odpowiednią liczbę poprawnych odpowiedzi dostawali nagrodę pieniężną.



Badacze zaobserwowali, że kobiety udzielały więcej odpowiedzi i więcej poprawnych odpowiedzi w testach matematycznych i werbalnych w pomieszczeniach ogrzanych do wyższych temperatur – z górnego krańca skali. Mężczyźni uzyskiwali lepsze wyniki we wspomnianych testach, gdy w pokoju było chłodniej.



Temperatura otoczenia nie miała wpływu na wyniki testów logicznych.



To pierwsze badanie, które sugeruje istnienie różnic międzypłciowych w zakresie funkcjonowania poznawczego w zależności od temperatury.

