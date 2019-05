Wyrok dla byłego policjanta oskarżonego o gwałt

Sąd Rejonowy w Brodnicy skazał byłego policjanta Krzysztofa G. na 2,5 roku więzienia za seksualne „nadużycie stosunku zależności”. Zakazał też pracy przez 15 lat w charakterze funkcjonariusza publicznego i zapłatę pokrzywdzonej 10 tys. zł częściowego zadośćuczynienia.

Do przestępstwa, o które był oskarżony Krzysztof G., doszło w 2017 r. Mężczyzna, kierownik izby zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy, miał zgwałcić w toalecie zatrzymaną do jednej ze spraw kobietę. Następnego dnia pokrzywdzona złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Funkcjonariusz usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także zarzut gwałtu.



G. został zawieszony w czynnościach w związku z postępowaniem dyscyplinarnym, a kilka dni później wydalony z policji „ze względu na interes służby”. Nie przyznał się do winy.



Sąd Rejonowy w Brodnicy skazał byłego policjanta, ale nie za gwałt, lecz za przekroczenie uprawnień i wykorzystanie zależności. Krzysztof G. usłyszał wyrok 2,5 roku więzienia.



– Sąd zakazał mu też zajmowania stanowisk w administracji publicznej jako funkcjonariusz przez okres 15 lat i przyznał częściowe zadośćuczynienie pokrzywdzonej w kwocie 10 tys. zł – przekazał rzecznik prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu prokurator Andrzej Kukawski.



Prokuratura zapowiada apelację. – Uznajemy wyrok za niesłuszny z powodu rażąco niskiej kary i zmiany kwalifikacji prawnej czynu – powiedział Kukawski.



W styczniu mężczyzna usłyszał kolejne zarzuty. Według śledczych w identycznych okolicznościach miał skrzywdzić jeszcze dwie kobiety. – Użył przemocy. Całował je i dotykał w miejsca intymne. Wkładał ręce pod odzież – informowała prokuratura.

źródło: pap

Były funkcjonariusz miał się też dopuścić próby gwałtu w mieszkaniu kobiety, która poprosiła go o pomoc prawną. Ofiara miała się wyswobodzić i uciec, gdy zadzwonił telefon napastnika. Krzysztofowi G. zarzucono również psychiczne znęcanie się nad żoną.Proces w Brodnicy toczył się z wyłączeniem jawności. Wyrok nie jest prawomocny.