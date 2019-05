Wrzucił do stawu ule z pszczołami. Policja zatrzymała sprawcę

Policja ujęła sprawcę wrzucenia do stawu sześciu uli i utopienia 120 tys. pszczół. 28-letni mężczyzna nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił. Szkody oszacowano na 6 tys. zł.

W nocy mężczyzna przeszedł z ulami ważącymi po ok. 55 kg każdy 50 metrów po bagiennym terenie, po czym wrzucił je do stawu.



Pierwsi utopione ule zauważyli pracownicy Straży Leśnej z Nadleśnictwa Olsztynek. Próbowali ratować pszczoły. Wyciągnęli ule z wody, ale dla pszczół było już z a późno.



Sprawca utopienia pszczół został zatrzymany, okazał się nim 28-letni mieszkaniec gminy Grunwald. Postawiono mu zarzut zniszczenia mienia, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem.

