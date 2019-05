Nożownik, który napadł na pielęgniarkę, usłyszał zarzuty

Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 17-letni Krystian B., który będąc pacjentem szpitala, zaatakował nożem pielęgniarkę i poważnie ranił ją w plecy. Prokuratura złożyła też wniosek o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.

Do napaści doszło w środę, gdy Krystian B. przebywał w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym jako pacjent kliniki pediatrii i chorób infekcyjnych przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu.



– Pielęgniarka weszła do sali, w której przebywał Krystian B. Następnie podała mężczyźnie leki, a gdy odwróciła się, żeby wyjść, została zaatakowana przez niego nożem. Napastnik porzucił nóż na miejscu zdarzenia i zbiegł ze szpitala. Pokrzywdzona została przewieziona do innego z wrocławskich szpitali celem dalszej hospitalizacji. Krystian B. został zatrzymany następnego dnia po zdarzeniu – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk.



– Pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci trzech ran kłutych okolicy międzyłopatkowej z kanałami drążącymi do obu jam otrzewnowych z prawdopodobieństwem uszkodzenia miąższu płuc, krwawieniem do jam opłucnowych, skutkujące powstaniem m.in. obustronnej odmy opłucnowej, złamania żebra czwartego przykręgosłupowego po stronie lewej. Obrażenia te stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu – dodała rzecznik.



17-letni Krystian B. usłyszał zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. Przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

źródło: pap

Ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że podejrzany na wolności będzie utrudniał prowadzenie postępowania przygotowawczego, i mając na uwadze grożącą mu surową karę, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Krystiana B. na trzy miesiące.