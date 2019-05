KW: Zainteresowanie wyborami do PE większe niż 5 czy 10 lat temu

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania świadczy o tym, że zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego jest większe niż 5 czy 10 lat temu – poinformował p.o. szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Kozielewicz poinformował, że w wyborach do PE zostanie wybranych 52 posłów, jednak 51 posłów obejmie urząd do czasu, gdy Wielka Brytania zdecyduje się definitywnie opuścić UE.



P.o. szefa PKW stwierdził, że do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 623 wyborców. Do 24 maja do godz. 14 udzielono 10 828 pełnomocnictw.



– Ciekawa jest liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, bo ta liczba naszym zdaniem wskazuje na to, że zainteresowanie wyborami do PE w tym roku jest większe niż było to 5 czy 10 lat temu. Według stanu na dzień dzisiejszy na godz. 14 w całej Polsce wydano 118763 zaświadczenia o prawie do głosowania, czyli dla tych obywateli, którzy będą głosowali poza miejscem zamieszkania – mówił p.o. szefa PKW. Kozielewicz podkreślił, że w wyborach do PE w 2014 r. na podstawie zaświadczenia głosowało 50 704.



P.o. szefa PKW poinformował, że utworzono 27286 obwodów do głosowania, z czego 14342 lokale są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. PKW przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 26 komitetów wyborczych, w tym 16 komitetów partii politycznych, trzy koalicyjne komitety wyborcze i siedem komitetów wyborczych wyborców.



Całkowita liczba list kandydatów wynosi w piątek 866 osób, w tym 404 kobiety, co – jak mówił Kozielewicz – daje 17 kandydatów przypadających na 1 mandat.

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, w niedzielę 26 maja, Państwowa Komisja Wyborcza planuje cztery konferencje prasowe – poinformował na konferencji prasowej p.o. szefa PKW Wiesław Kozielewicz.



Pierwsza zaplanowana została na godz. 10, następna na godz. 13.30, kiedy podane zostaną dane o frekwencji z godz. 12. Trzecia konferencja ma być o godz. 18.30 – wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17. Ostatnia konferencja PKW planowana na godz. 22.



PKW planuje też cztery konferencje na poniedziałek 27 maja, a także we wtorek 28 maja, o ile do tego czasu nie ogłosi wyników wyborów – dodał.



P.o. szefa PKW przypomniał też dotychczasowe frekwencje w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 13 czerwca 2004 r., w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, frekwencja wynosiła 20,9 proc., 7 czerwca 2009 r. wyniosła 24,53 proc., natomiast 25 maja 2014 r. frekwencja wyniosła 23,52 proc..



Kozielewicz poinformował także, że najwyższa w historii frekwencja w jakimkolwiek głosowaniu w Polsce była podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 19 listopada 1995 r. - 68,23 proc.



– Wynik nie do osiągnięcia od 1995 r., nikt się nawet nie zbliżył – dodał.



Jak mówił, „niechlubny rekord” najniższej frekwencji w skali nie tylko Polski, ale wszelkich ogólnokrajowych głosowań w Europie pobiło ogólnokrajowe referendum z dnia 6 września 2015 r., ogłoszone na wniosek ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego – 7,8 proc.



Kozielewicz zwracał także uwagę, że w wielu krajach wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego ogłaszane są dopiero po kilkunastu dniach, np. w 2014 r. Hiszpanie ogłosili wyniki dopiero 11 czerwca 2014 r., czyli po 17 dniach od wyborów. Dodał, że PKW zapewne ogłosi wyniki między poniedziałkiem a środą.

Na dole każdej karty do głosowania mają być odciski dwóch pieczęci – jedna jest drukowana razem z kartą, druga stawiana przez obwodową komisję wyborczą.



Karty do głosowania będą, w zależności od okręgu, wielkość A4 lub A3 i będą podobne do tych, które były w poprzednich wyborach. W pierwszej kolejności głosujący powinien znaleźć listę kandydatów, na którą chce zagłosować, a następnie postawić znak X w kratce przy nazwisku.



Wyborcy powinni też sprawdzić pieczęcie na karcie głosowania. Na dole każdej karty do głosowania znajdują się odciski dwóch pieczęci. Jedna jest drukowana razem z kartą, druga jest stawiana przez obwodową komisję wyborczą. Należy zwrócić uwagę, czy ta druga pieczęć obwodowej komisji jest na karcie do głosowania, bo było to jedną z przyczyn protestów w poprzednich wyborach.



Karty do głosowania złożyć przed wrzuceniem do urny stroną drukowaną – tak, żeby nie było widać oddanego głosu, bo musi być zachowana tajność głosowania.



Osoby, które chcą głosować poza swoim miejscem zamieszkania, a odebrały z urzędów gmin zaświadczenie o prawie do głosowania, mogą z takim zaświadczeniem głosować zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także na polskich statkach morskich. Jedynym warunkiem jest posiadanie dowodu tożsamości – zaznacza szefowa KBW.

