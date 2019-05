Dziewięciolatka na kolanach błagała policjantów. „Proszę, nie bijcie mojego taty!” [WIDEO]

W internecie ukazało się wideo, na którym mała Chinka rozpaczliwie błaga policjantów, by nie bili jej ojca. „Proszę, nie bijcie mojego taty, błagam was” – mówiła. Funkcjonariusze ukarali ojca dziewięciolatki za zaparkowanie samochodu w „niewłaściwym” miejscu, co miało utrudniać im dochodzenie w sprawie drobnego wypadku.

Do zdarzenia doszło w Kantonie. Mężczyzna odbierając córkę ze szkoły zobaczył, że jego znajomy uczestniczył w wypadku. Zaparkował samochód na poboczu i poszedł sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy.



W tym samym czasie na miejsce przybyli policjanci, którzy oskarżyli go o pozostawienie pojazdu w złym miejscu.



Funkcjonariusze brutalnie popchnęli mężczyznę na ziemię. Przerażona dziewczynka próbowała ochronić przed atakiem swojego tatę i błagała funkcjonariuszy, by go nie bili.

źródło: dailymail.co.uk

Jak podaje na swoim portalu „Daily Mail”, mężczyzna udał się później na lokalny posterunek policji i zgłosił przemoc funkcjonariuszy. Władze wszczęły dochodzenie w tej sprawie.