Unii brakuje wspólnej strategii wobec Rosji. „Czekamy na koniec ery Putina?”

W trakcie dobiegającej końca kadencji Parlamentu Europejskiego w UE zabrakło jednoznacznej, wspólnej strategii działań wobec Rosji. Dobrze, że sankcje zostały podtrzymane, ale to za mało – przekonuje Judy Dempsey, ekspertka Carnegie Europe. – Cały czas nie ma unijnej strategii względem Rosji. Czekamy na koniec ery Putina? – zastanawia się Dempsey.

W trakcie dobiegającej końca kadencji europarlamentu stosunki UE z Moskwą nie układały się dobrze. Wspólnota utrzymała sankcje, które zostały nałożone na Rosję za jej działania na Ukrainie, w tym aneksję Krymu. Rezolucje PE i komunikaty KE nie zmieniły jednak wiele w zakresie okupacji terytorium Ukrainy przez wojska rosyjskie i wspierania przez Kreml separatystów w Donbasie. UE wielokrotnie podkreślała w ostatnich latach, że Rosja cały czas nie wykonuje zapisów zawartych w porozumieniach z Mińska. Poza sygnałami niewiele jednak się zmieniło.



Miniona kadencja Parlamentu Europejskiego była również okresem ingerencji Rosji w UE. Symbolem tego była próba zabójstwa z wykorzystaniem środka chemicznego byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala w brytyjskim Salisbury. 66-letni Skripal i jego 33-letnia córka Julia przeżyli atak GRU.



Dały o sobie znać również zagrożenia natury cybernetycznej. Doszło do próby takiego ataku na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze. Za wrogą operację również było odpowiedzialne GRU. Operacja została przerwana przez holenderskie służby specjalne we współpracy z Wielką Brytanią.



Sankcje za cyberataki



Atak ten sprawił, że Unia jeszcze bardziej zaczęła dostrzegać zagrożenia wynikające ze zwiększonej obecności Rosji w europejskiej cyberprzestrzeni. W efekcie w połowie maja kraje UE ustanowiły ramy pozwalające nakładać unijne sankcje na osoby i podmioty odpowiedzialne za cyberataki.



UE zdaje sobie też bardziej niż kiedykolwiek wcześniej sprawę ze znaczenia, jakie niesie ze sobą rosyjska dezinformacja i propaganda na europejskiej scenie politycznej. UE obawia się rosyjskiej ingerencji w wybory, dlatego Wspólnota podjęła decyzję o wzmocnieniu specjalnej, działającej w Brukseli grupy zadaniowej ds. wschodnich (East StratCom Task Force), która ma przeciwdziałać rosyjskim kampaniom dezinformacyjnym. Na walkę z wrogą propagandą, w tym rosyjską, mają iść też większe pieniądze.

Dempsey podkreśla, że Rosja cały czas ingeruje w sprawy UE i Ukrainy, stosuje dezinformację i kampanie propagandowe. – Rosja przeprowadziła atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, Rosja nadal ingeruje w sprawy polityczne w Europie, w Polsce prowadzi portal Sputnik. Jakie możemy mieć relacje z krajem, który w ten sposób postępuje? – pyta ekspertka.



Parlament Europejski wniósł swój polityczny wkład w przeciwdziałanie Rosji na polu dezinformacji i propagandy. W marcu PE przyjął raport autorstwa europosłanki Anny Fotygi z PiS, wzywający UE do skuteczniejszej walki z wrogą propagandą stron trzecich, w tym Rosji. W rezolucjach PE znalazła się też krytyka budowy gazociągu Nord Stream 2.



Demspey uważa, że słabością mijającej kadencji PE był brak jednolitej strategii wobec Kremla.



Sankcje nie zmieniły postawy Rosji



– Co jest pozytywne, sankcje zostały utrzymane, pomimo sprzeciwu Włochów, Węgrów i Bułgarów, którzy mają związki z Moskwą. Jednak to nie jest strategia. Sankcje nie zmieniły postawy Rosji. Po drugie, być może zatrzymanie Nord Stream 2 miałoby dużo większy wpływ na Moskwę – wskazała.



Jak podkreśliła, pomimo tego Nord Stream 2 nie zatrzymała rządząca koalicja w Niemczech. – Cały czas nie ma unijnej strategii względem Rosji. Czekamy na koniec ery Putina? Jakie chcemy mieć relacje polityczne z Moskwą? To wszystko jest nieczytelne – uważa ekspertka.



Dempsey jest przekonana, że tegoroczna nowelizacja dyrektywy gazowej, która została wymierzona w gazociąg Nord Stream 2, nie powstrzyma jego budowy. – Decyzja o budowie to polityczna decyzja Berlina. Tylko jej zmiana powstrzymałaby projekt – wskazuje.

Sukcesem mijającej kadencji jest natomiast zwiększenie wysiłków w walce z dezinformacją. – Pozytywną kwestią, którą przedsięwzięła Unia Europejska, było wzmożenie wysiłków w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa tak, aby powstrzymać dezinformację, infiltrację i ingerencję Rosji w przestrzeni Unii Europejskiej – przyznaje Dempsey.