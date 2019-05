Gliński: Przeznaczymy 25 mln zł na ochronę zabytków na Dolnym Śląsku

Wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, że w tym roku z puli ministerialnej na ochronę zabytków na Dolnym Śląsku przeznaczy zwiększoną kwotę – 25 mln zł. Dodał, że wynika to z dobrej współpracy z organizacjami, władzami lokalnymi oraz parlamentarzystami z regionu.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński na konferencji prasowej we Wrocławiu podkreślił, że Dolny Śląsk „jest taką skarbnicą zabytków w skali kraju, dlatego otrzymuje największe dotacje w skali kraju”.



– Bez pracy lokalnych działaczy, osób odpowiedzialnych za instytucje zabytkowe i bez polityków, samorządowców, bez współpracy pomiędzy nami nie byłoby to możliwe. Dziękuję pani poseł Annie Zalewskiej za to, że zabiega i zabiegała, ponieważ my te sygnały, co jest najwartościowsze, co jest najbardziej potrzebne, pozyskujemy od ludzi, którzy są najlepiej zorientowani. Dzięki temu możemy te projekty później wspólnie realizować – powiedział Gliński.



Dodał, że oprócz środków z puli ministerialnej resort kultury przeznaczył dodatkowo sporo pieniędzy ze środków europejskich na remonty obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku, m.in. na remont katedry w Świdnicy. – To także zasługa minister Zalewskiej, że 15 maja podjęliśmy decyzję o finansowaniu dużego remontu znakomitego zabytku, jakim jest świdnicka katedra. To projekt na łączną kwotę 20 mln zł, z czego wkład ministerstwa wynosi 17 mln zł. Takich projektów na Dolnym Śląsku jest 12. To jeden z najlepszych wyników w Polsce. Tym bardziej dziękuję władzom lokalnym i miejscowym posłom za tę współpracę – powiedział Gliński.

Podkreślił, że dzięki zaangażowaniu tych osób i przygotowaniu odpowiednich aplikacji można potem sprawnie finansować i rozliczać projekty ochrony zabytków.



– Wartość tych projektów europejskich to ponad 200 mln zł w ciągu 3,5 roku. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie ministerstwa we wsparcie kultury i ochrony zabytków na Dolnym Śląsku poprzez inne projekty, to łącznie w ciągu 3,5 roku zrealizowaliśmy ich tutaj w regionie 1170, na łączną sumę prawie 150 mln zł – mówił Gliński.



Podkreślił, że od 2015 r. udało się ministerstwu zwiększyć o połowę środki centralne na zabytki, dlatego w 2019 r. Dolny Śląsk otrzyma 25 mln zł na 103 projekty ochrony zabytków.



Kandydująca do Parlamentu Europejskiego minister edukacji i poseł z Dolnego Śląska Anna Zalewska podkreśliła, że jej zaangażowanie i wsparcie w ochronę dolnośląskich zabytków wynika z tego, że „wszyscy jesteśmy dumni z tego dorobku i chcemy go pokazywać mieszkańcom całej Europy”.



– Pan premier miał trudne zadanie, gdyż potrzeb jest bardzo dużo w całej Polsce. Decyzje, które zabytki wybrać do remontu w tym momencie, są bardzo trudne. Dziękuję za wsparcie – powiedziała Zalewska.

Zapowiedziała, że w przyszłości chce doprowadzić do dyskusji z Komisją Europejską, by w budżecie pojawił się „komponent nakładów na remonty uzdrowisk na Dolnym Śląsku”.– Chodzi o to, by dolnośląskie uzdrowiska tak remontować, by podkreślać ich historię i historyczny charakter. A jednocześnie dbać, by wnętrze było wyposażone na poziomie XXI wieku – powiedziała Zalewska.